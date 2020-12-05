خطاب: رفع الحد الأقصى لمتوسطي الدخل السبب في مد فترة شراء الكراسات

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة شراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية وتسجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمن يرغب في التقديم على مشروعات متوسطي الدخل لمدة أسبوعين، لتصبح حتى يوم الإثنين الموافق 21 ديسمبر 2020 بدلا من 7 ديسمبر 2020.

ولم يشمل قرار مد الفترة على الوحدات المطروحة لمحدودي الدخل، حيث مازال آخر موعد لشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية الحجز لمحدودي الدخل كما سبق الإعلان عنه، وهو يوم الاثنين المقبل الموافق 7 ديسمبر 2020.

المتحدث الرسمى للوزارة: قرار مد فترة شراء كراسات الشروط يشمل وحدات متوسطي الدخل فقط

وعن السبب فى مد فترة شراء كراسات الشروط للوحدات المطروحة لمتوسطي الدخل فقط، أكد عمرو خطاب، المتحدث الرسمى باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قرار الوزارة بشأن مد فترة التقديم، لمدة أسبوعين، لم يشمل أى طرح للمواطنين من محدودي الدخل.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن السبب وراء مد فترة شراء كراسات الشروط وسداد مقدم جدية الحجز، هو قرار مجلس الوزراء برفع الحد الأقصى للدخل، وذلك بالنسبة لمتوسطي الدخل فقط.

ووافق المجلس على أن يصبح المتقدم من متوسطي الدخل للأسرة لا يزيد صافي دخله السنوي من كل مصادر دخله على 168 ألف جنيه سنوياً بما يعادل 14 ألف جنيه شهرياً، وعلى 120 ألف جنيه سنوياً للأعزب، بما يعادل 10 آلاف جنيه شهرياً، وذلك بدلاً من الحدود السابق الإعلان عنها بكراسة الشروط التي نصت على أن يكون المتقدم من متوسطي الدخل لا يزيد صافي دخله السنوي من كافة مصادره على 108 آلاف جنيه سنوياً للأسرة، بما يعادل 9 آلاف جنيه شهرياً، وعلى 84 ألف جنيه سنوياً للأعزب، بما يعادل 7 آلاف جنيه شهرياً.

خطاب: رفع الحد الأقصى لمتوسطي الدخل هو سبب مد فترة التقديم لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من المواطنين

وعليه قررت الوزارة مد فترة التقديم لمدة أسبوعين، كى تتيح فرصة التقديم والحصول على وحدة سكنية، لعدد أكبر من المواطنين أصحاب الدخول المرتفعة، الذين لم يتمكنوا من التقديم بسبب الحد الأقصى للدخل، وذلك وفقا لتصريحات المتحدث الرسمى للوزارة.

وتشمل الوحدات المطروحة حاليا لمتوسطى الدخل، 25 ألف وحدة، كاملة التشطيب، 11 مدينة جديدة، وهي: بدر "حدائق العاصمة"– 15 مايو– العلمين الجديدة– العاشر من رمضان– حدائق أكتوبر– السادس من أكتوبر– ناصر– المنيا الجديدة– رشيد الجديدة– أسوان الجديدة– بنى سويف الجديدة.