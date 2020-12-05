انتخاب رئيس مركز بحوث الفلزات ممثلا لأفريقيا في "الويترو" العالمية

أعلن المركز القومي لبحوث وتطوير الفلزات، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن انتخاب الدكتور عماد عويس رئيس المركز، ممثلا لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس إدارة الرابطة العالمية للمنظمات البحثية الصناعية والتكنولوجية (الويترو - WAITRO)، بإجماع 87% من المراكز و الهيئات الدولية المشاركة في عملية الانتخاب، وذلك خلال انعقاد الجمعية العامة رقم 25 على هامش القمة الافتراضية للإبداع التي عقدت مؤخرا.

ومن جانبه، أعرب الدكتور عماد عويس رئيس المركز، عن سعادته بانتخابه، مؤكداً أنه سيسعى الفترة المقبلة لرفع اسم مصر في المحافل الدولية، ما يعكس المكانة العلمية المتميزة التي تحتلها مصر بين دول العالم، والدور البارز الذى يقوم به العلماء والباحثون المصريون فى مختلف المجالات العلمية.

وقال عويس إن منظمة (الويترو) هي منظمة دولية مستقلة و غير حكومية تم إنشاؤها في عام 1970 بدعم من منظمة التنمية الصناعية (اليونيدو) التابعة لهيئة الأمم المتحدة بهدف تعزيز وتشجيع التعاون بين منظمات البحث والتطوير الصناعي والتكنولوجي (RTOs).

وأكد أن مركز بحوث وتطوير الفلزات كان من المساهمين الأوائل في إنشائها بهدف الربط بين الهيئات والمراكز البحثية على مستوى العالم كله ودعم تطوير القدرات وتنمية الأفكار المبتكرة والمشاركة الفنية وتبادل الخبرات والأبحاث المشتركة بين الباحثين والعلماء من كافة الدول وبخاصة بين الدول المتقدمة ودول أفريقيا وآسيا التي تحتاج لهذا الدعم.

وأوضح، أن المنظمة تضم حاليا في عضويتها أكثر من 171 مركزا بحثيا عالميا من 78 دولة على مستوى العالم كله ولها علاقات مباشرة وغير مباشرة مع أكثر من 500 مركز بحثي وجامعة على مستوى العالم، ويترأس مجلس إدارة "الويترو" حاليا مجموعة مختارة من معهد فراونهوفر في ألمانيا ومعهد جيتري في الصين، موضحاً أنهم من أكبر معاهد البحث والتطوير الصناعي في العالم.

وأكد أن من أهم الأهداف التي تقوم عليها منظمة الويترو هي دعم أنشطة نقل الكنولوجيا والتطوير والابتكار في المجال الصناعي والاجتماعي بهدف التنمية المستدامة في الدول النامية وتطوير القدرات البحثية والعلمية للمراكز العلمية والباحثين الأفراد فيما يحقق حل المشاكل البيئية ومشاكل نقص القدرات وتوفير الطاقة النظيفة والمتجددة والمياه النقية وقدرات العمل والتنمية المجتمعية والوعي التنموي للأفراد في كافة الدول.

وأوضح أن مركز بحوث وتطوير الفلزات يقوم حاليا بإعداد خطة عمل وتدريب فريق عمل متميز للاستفادة من المزايا التي تقدمها منظمة الويترو وبالأخص في مجالات تطوير الابتكار ونقل التكنولوجيا لإتاحة الاستفادة منها في كافة المراكز البحثية والجامعات المصرية وخاصة تلك التي تتعلق بمجالات المياه والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.