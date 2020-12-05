القليوبية تستعد لاستعادة "مقعد" قليوب والقناطر الإثنين المقبل

تشهد محافظة القليوبية استعدادات مكثفة لانطلاق جولة الإعادة على مقعد دائرة القناطر الخيرية وقليوب، المقعد الوحيد الباقي بالمحافظة لجولة الإعادة الإثنين المقبل.

وجرى تجهيز جميع لجان "قليوب والقناطر الخيرية" وتوفير جميع التجهيزات لاستقبال الناخبين والخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضارى ولائق، إلى جانب الانتهاء من تعقيم المدارس التي تشمل العديد من اللجان الانتخابية وتوفير أماكن أمام مقار اللجان وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وميدانيا، تشهد الدائرة أجواء انتخابية ساخنة بين المرشح عزت كريم، فردي، مستقل، والمرشح درويش مرعي، فردي، عن "مستقبل وطن" الذي يحظي بدعم عدد كبير من العائلات الكبرى بالدائرة، بجانب كوادر "مستقبل وطن" ونوابه الفائزين من المرحلة الأولى، وهم النائب عادل عامر والنائب الدكتور ابراهيم عويس، الذين أعلن دعمهما للمرشح الحزبي، ضمن ائتلاف حزب "مستقبل وطن" لخوض الانتخابات بالنظام الفردي.

فيما شهدت الدائرة تسابق مرشحا الإعادة لزيارة أكثر عدد من كبار وشباب العائلات بالقرى، لدعمهما في جولة الإعادة، فيما يحاول كريم عزت كسب تأييد أكبر عدد من مرشحي الجولة الأولى المستقلين، الذين لم يوفقوا في استكمال ماراثون الانتخابات.

من ناحية أخرى، أعلن عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب لعام 2020 بمدينتي قليوب والقناطر الخيرية، موجها بضرورة التأكيد على الانتهاء من تطهير كافة اللجان الانتخابية بتلك المدن وتعقيمها وتجهيزها لاستقبال الناخبين، فضلا عن التأكد من استعداد غرف العمليات بمدينتي قليوب والقناطر الخيرية، مع الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأصدر محافظ القليوبية توجيهاته بإنهاء كافة الاستعدادات وأعمال التعقيم والتطهير قبل بدء عملية الاقتراع لجولة الإعادة، فضلا عن تجهيز المقار الانتخابية واللجان الفرعية والعامة، مشيرًا إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية يبلغ 606 الف و729 ناخبا وناخبة سيدلون بأصواتهم في 94 مقرا انتخابيا يضم 198 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على قسم ومركز قليوب ومركز القناطر الخيرية.

ووجه السكرتير العام والمساعد، بالإشراف على رؤساء مدن قليوب والقناطر الخيرية والمتابعة الميدانية لتلك اللجان الانتخابية والتأكد من جاهزية المقار الانتخابية، وتذليل كافة العقبات لضمان سير عملية الانتخابات، وتسهيل عملية وصول الناخبين لمقرات الانتخاب، لافتًا إلى استعداد جميع غرف العمليات بالمراكز والأحياء وانعقاد غرفة العمليات على مدار 24 ساعة وتفعيل خطط الطوارئ لمديرية الصحة ووضع المستشفيات في حالة الطوارئ خلال فترة جولة الإعادة وكذلك مرافق (الإسعاف وقطاع شبكات الكهرباء وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الغاز) فضلا عن استعدادات ادارات الحماية المدنية و المرور وشرطة النجدة.

وأكد الهجان، على ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية المشرفة على العملية الإنتخابية ، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين ،وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الإقتراع، لاختيار ممثلهم لتظهر محافظة القليوبية في هذا العرس الديمقراطي بالصورة الحضارية اللائقة المعهودة عنها.

وشدد المحافظ، على توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وكذا العمل علي تهيئة اللجان لإستقبال الناخبين من حيث توفير أماكن إنتظار لائقة للسيدات وكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم مع ضرورة تنفيذ الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فيما يخص ( تطهير اللجان، تعقيم أماكن مبيت العاملين باللجان، توفير المعدات) مع الإستمرار في تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية والتباعد وارتداء الكمامات وتوزيع كاشف الحرارة بجميع اللجان.

كما وجه، بتجهيز غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة عمليات المحافظة والتنسيق والتواصل مع غرف عمليات وزارة التنمية المحلية وتقديم الدعم للأطقم المسئولة عن أجهزة التعقيم في كل لجنة وتذليل أي عقبات وحل أي مشكلات وتوفير جميع الاحتياجات الادارية لرؤساء اللجان الفرعية والسادة القضاة وتجهيز أماكن انتظار الناخبين امام مقر اللجنة الفرعية وتجهيز مقر اللجنة العامة بالتنسيق مع كافة الجهات وتشكيل لجان للإشراف والمرور على المراكز الانتخابية لتلافي كافة الملاحظات وتجهيز كافة المقارات.