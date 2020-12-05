ضبط تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالقليوبية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام (3 أشخاص – لهم معلومات جنائية) .. بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات السيارات "بأسلوب قص وتوصيل الأسلاك" ، وإعادتها لمالكيها عقب مساومتهم على دفع مبالغ مالية متخذين من دائرة قسمى شرطة "أول ، ثان بنها" مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط إثنين من المتهمين ، وبحوزة أحدهما (فرد خرطوش ، طلقتين لذات العيار) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (2) حادث بذات الأسلوب ، بالإشتراك مع المتهم الهارب وقيامهم ببيع السيارتان المستولى عليهما لعميليهما سيئ النية (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" - مُقيمان بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية) .. تم إستهدافهما وضبطهما وبحوزتهما (فرد خرطوش – سلاح أبيض) ، وبمواجهتهما بإعترافات المتهمين أقرا بها ، وتم بإرشادهما ضبط السيارتين.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (شخصين – لهما معلومات جنائية - مُقيمان بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) .. بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقة متعلقات المواطنين حال سيرهم بالطريق العام بأسلوب الخطف مُتخذان من دائرة قسم ثان أكتوبر مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما حال إستقلالهما دراجة نارية "مستأجرة - قيادة أحدهما" بدائرة القسم ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (5) وقائع بذات الأسلوب بدائرة القسم ، وتم بإرشادهما ضبط (مبلغ مالى - 2 هاتف محمول - 2 حقيبة يد).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.