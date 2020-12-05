ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات وطلب فدية لردها ببنها

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية، من القبض على تشكيل عصابي في مدينة بنها، تخصص في سرقة السيارات وإعادتها لأصحابها بعد مساومتهم على دفع مبلغ مالي.

وأُلقي القبض على اثنين من المتهمين، وتُكثف الجهود لضبط المتهم الثالث الهارب، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين المضبوطين، وسرعة ضبط المتهم الثالث الهارب وطلبت تحريات المباحث عن الواقعة، والكف عن البحث عن السيارات المضبوطة بحوزة المتهمين.

وتعددت البلاغات أمام العقيد عمرو الجزار مفتش مباحث بنها، من العديد من المواطنين بتعرضهم لسرقة سيارات من أسفل المنازل ليلًا عن طريق قص الأسلاك "الضفيرة".

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين هم 3 عاطلين يقومون بقص "الضفيرة" للسيارة وسحبها من أسفل منزل صاحبها وتشغيلها وسرقتها، فضلًا عن أن المتهمين يقومون ببيع السيارات لاثنين من عملائهما بمنطقة أشمون بمحافظة المنوفيه لحين التصرف فيها.

وفى أحد الأكمنة تمكنت أجهزة الأمن القبض على اثنين من أفراد التشكيل المتهم بالسرقة، وتبين أن لهما معلومات جنائية، ومسجلان، بينما تمكن الثالث من الهرب وضبط بحوزة أحدهما فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار.

وبمواجهة المتهميّن، اعترفا بارتكابهما واقعتين بذات الأسلوب، بالاشتراك مع المتهم الهارب، وقيامهم ببيع السيارتين المستولى عليهما لعميليهما، وهما عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" بمنطقة أشمون بالمنوفية وتم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما فرد خرطوش وسلاح أبيض، وبمواجهتهما باعترافات المتهمين أقرا بها وأرشدا عن السيارتين.

وحُرر المحضر اللازم، وأمرت النيابة بحبس المتهمين، وسرعة ضبط المتهم الهارب، وطلب تحريات المباحث.