رفع حالة الطوارئ بالقليوبية استعدادا لإعادة انتخابات النواب

أعلن عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب لعام 2020، التي تقرر عقدها خلال يومي الإثنين والثلاثاء 7-8 ديسمبر 2020 بمدينتي قليوب والقناطر الخيرية.

ووجه المحافظ بضرورة التأكيد على الانتهاء من تطهير كافة اللجان الانتخابية بتلك المدن وتعقيمها وتجهيزها لاستقبال الناخبين، فضلا عن التأكد من استعداد غرف العمليات بمدينتي قليوب والقناطر الخيرية، مع الإلتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأصدر محافظ القليوبية توجيهاته بإنهاء كافة الاستعدادات وأعمال التعقيم والتطهير قبل بدء عملية الاقتراع لجولة الإعادة، فضلا عن تجهيز المقار الانتخابية واللجان الفرعية والعامة، مشيرًا إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية، يبلغ 606 الف و729 ناخبا وناخبة سيدلون بأصواتهم في 94 مقرا انتخابيا، يضم 198 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على قسم ومركز قليوب ومركز القناطر الخيرية.

ووجه السكرتير العام والمساعد، بالإشراف على رؤساء مدن قليوب والقناطر الخيرية والمتابعة الميدانية، لتلك اللجان الانتخابية، والتأكد من جاهزية المقار الانتخابية وتذليل كافة العقبات لضمان سير عملية الانتخابات وتسهيل عملية وصول الناخبين لمقرات الانتخاب.

ولفت إلى استعداد جميع غرف العمليات بالمراكز والأحياء وانعقاد غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وتفعيل خطط الطوارئ لمديرية الصحة، ووضع المستشفيات في حالة الطوارئ خلال فترة جولة الإعادة وكذلك مرافق (الإسعاف وقطاع شبكات الكهرباء وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الغاز) فضلا عن استعدادات إدارات الحماية المدنية و المرور وشرطة النجدة.

وأكد الهجان، على ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية المشرفة على العملية الإنتخابية، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الإقتراع، لاختيار ممثلهم لتظهر محافظة القليوبية في هذا العرس الديمقراطي بالصورة الحضارية اللائقة المعهودة عنها.

وشدد على توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية، وكذا العمل علي تهيئة اللجان لإستقبال الناخبين، من حيث توفير أماكن انتظار لائقة للسيدات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم مع ضرورة تنفيذ الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فيما يخص (تطهير اللجان، تعقيم أماكن مبيت العاملين باللجان، توفير المعدات) مع الاستمرار في تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية والتباعد وارتداء الكمامات وتوزيع كاشف الحرارة بجميع اللجان.

كما أشار إلى تجهيز غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة عمليات المحافظة والتنسيق والتواصل مع غرف عمليات وزارة التنمية المحلية وتقديم الدعم للأطقم المسئولة عن أجهزة التعقيم في كل لجنة وتذليل أي عقبات، وحل أي مشكلات وتوفير جميع الاحتياجات الادارية لرؤساء اللجان الفرعية والسادة القضاة وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقر اللجنة الفرعية وتجهيز مقر اللجنة العامة، بالتنسيق مع كافة الجهات وتشكيل لجان للإشراف والمرور على المراكز الانتخابية لتلافي كافة الملاحظات وتجهيز كافة المقرات.