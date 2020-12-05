إصابة 6 أشخاص في انقلاب "توك توك" ببني سويف

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب "توك توك" بطريق الجيزاوي بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، ونُقل المصابون إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، تحت إشراف الدكتور صلاح جودة مدير عام المستشفى.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب "توك توك" بطريق الجيزاوية، ووجود حالات إصابة.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل 6 مصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج، وهم قرني سيد عبد البر، 40 عامًا، ومصاب اشتباه كسر بالذراع الأيمن، ومقيم مركز إهناسيا، وزينب سيد علواني، 35 عامًا، ومصابة جروح وكدمات متفرقة، وعمار أحمد سيد، 3 أعوام، مصاب بنزيف داخلي، ومحمد سيد علواني، 22 سنة، مصاب باشتباه بكسر بالساق اليسرى، وشربات سيد علواني، 28 عامًا، مصابة اشتباه كسر بالذراع الأيمن، وصباح سيد علي، 55 عام، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج.

وفي سياق آخر شنت مديرية أمن بني سويف، حملة مكبرة على مركبات الدراجات النارية والتوك توك والتروسيكل، لضبط المخالف منها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وبخاصة التي لم تتقدم للترخيص.

وشنت المديرية وفق توجيهات اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف حملة على قائدي تلك المركبات والذين لا يمتلكون ترخيص قيادة خاصة من إدارة المرور المختصة بذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وفق العقوبات المقررة قانونًا.