التعليم العالي: فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية 10 ديسمبر

كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور قرار فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات 2020، يوم 10 ديسمبر الجاري بمختلف الجامعات الحكومية والخاصة، وذلك وفقاً للجداول المعلنة، مؤكداً أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدق على جدولها يوم 2 ديسمبر الجاري، لافتا إلى أنه تم إخطار جميع رؤساء الجامعات بالمواعيد المتعلقة بالجداول.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وافق على إقامة انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، لافتا إلى أنه تم مخاطبة رؤساء الجامعات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق اللائحة الطلابية واتخاذ اللازم نحو الإعلان وتنفيذ الانتخابات خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٥٢٣ لسنة ٢٠١٧ بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ والتي أقرت لائحة الاتحادات الطلابية.

وتم تشكيل لجنة عليا برئاسة د. طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية؛ وذلك لمتابعة سير أعمال الانتخابات للعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

ووجه الوزير بضرورة قيام كل جامعة بتقديم تقرير مفصل إلى اللجنة العليا عن سير العملية الانتخابية يوميا منذ بدايتها وحتى نهايتها.