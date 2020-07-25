نائب محافظ القليوبية تتفقد المحطة الوسيطة بحي شرق شبرا

تفقدت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم السبت، المحطة الوسيطة بالقطاوي بحى شرق شبرا الخيمة، وذلك بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وتأكدت "ريان"، خلال الجولة على سير العمل داخل المحطة، والتأكيد على الالتزام بنقل التراكمات منها أولًا بأول إلى مدفن أبو زعبل، للتخلص الآمن منها، والتأكد من اتباع العاملين بالمحطة للاجراءات الاحترازيه في ظل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن المحطة الوسيطة مقامة على مساحة 2 فدان بطاقة إستيعابية 2000 طن في اليوم، وذلك بتكلفه إجمالية 25 مليون جنيه، وتخدم حي شرق وحي غرب شبرا الخيمة.

تأتي هذه الجولة، ضمن المرور الميداني الذي تجريه ريان للمحطات الوسيطه على مستوى القليوبية، والتشديد على أهمية إزالة كافة تراكمات القمامة بالمراكز والمدن والأحياء، وتوفير بيئة نظيفة للمواطن.