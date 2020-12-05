وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ كوبري عرب الرمل بالمنوفية: بعرض 24 مترا

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومحمد موسى، نائب اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أعمال تنفيذ مشروع إنشاء كوبري عرب الرمل وأجهور الرمل بطريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي بقويسنا.

يأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير شبكة الطرق الحالية، خاصة طرق الدلتا، بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومى للطرق لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل حركة التجارة واستمرار تراجع معدلات الحوادث على الطرق.

شهد الزيارة، اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندس سامي فرج، نائب رئيس الهيئة، والمهندس طارق الجزار، رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري بمنطقة وسط الدلتا، والمهندس محمد عامر، مدير فرع الهيئة بالمنوفية، وعدد من رؤساء الشركات المنفذة، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد الوزير عددا من المشروعات التي يتم تنفيذها بنطاق المحافظة، بدأت بتفقد مشروع كوبري عرب الرمل العلوي "أجهور-الرمل" بطول 1500 متر وعرض 12 مترا وبتكلفة تقديرية بلغت (150) مليون جنيه تقريبا، ومن المقرر الانتهاء من أعمال المشروع في عام 2022.

ويتكون المشروع من ثلاث حارات مرورية بعرض 3,5 متر للحارة، بإجمالي 24 مترا، كما شملت الجولة تفقد أعمال تنفيذ كوبري طوخ طنبشا ببركة السبع، الذي يبلغ طوله 800 متر، بتكلفة 173,6 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذه الكلية 86,5%، وتم الانتهاء من اتجاه القاهرة إلى الإسكندرية بنسبة 100% وجارِ العمل في الإتجاه من الإسكندرية إلى القاهرة حيث بلغت نسبة تنفيذه 73% .

كما تفقد الوزير أعمال تطوير المسافة من بنها حتى بركة السبع بطول 15 كم، وأعمال رفع كفاءة وصيانة عدد من القطاعات الأخرى بالطريق، مثل المسافة من بركة السبع حتى طنطا بطول 22 كم، ووصلة دفرة بطول 28 كم، حيث سيتم استخدام تقنية إعادة تدوير الأسفلت لمسافة 16 كم باتجاه القاهرة في هذه الوصلة.

وأكد وزير النقل، على ضرورة أن يتم تنفيذ هذه الكباري وفقا لمواصفات الجودة العالية مع تكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز مع التنسيق المستمر مع المرور، لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال.

وأشار إلى أنه يتم إنشاء 10 كباري علوية على امتداد طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي، وهي كباري الشرقاوية وقلما، الذي تم الانتهاء من تنفيذه وتشغيله تجريبيا، وعرب الرمل، وطوخ، وطنبشا، والروضة، وكوبري جنبواي (صفط الحرية) و(دسونس أم دينار)، وكفر الدوار وكوبرى كوم إشو (كنج عثمان العلوى) ودسونس الحلفاوية للمشاة.

ولفت إلى هذه الكباري ستساهم في إلغاء التقاطعات السطحية لتحقيق سيولة مرورية بالطريق وإنهاء الاختناقات المرورية، ومنع التكدس ومنع وقوع الحوادث المرورية بمناطق إقامة الكباري.

كما توجه وزير النقل والمواصلات لمتابعة أعمال رفع كفاءة طريق "الباجور- القناطر الخيرية" بطول 33 كم وبتكلفة 138,6 مليون جنيه وباستخدام تقنيات FDR لإعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس، كما تضمنت الجولة تفقد عدد من المشروعات الحيوية لقطاع الطرق بمحافظة الغربية.

وأشار الوزير إلى أن القيادة السياسية وجهت بالتوسع في استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف في رفع كفاءة وصيانة الطرق لأهميتها في استخدام ناتج كشط الأسفلت وتدويره مرة أخرى بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئي وتقليل التكلفة وسرعة إنجاز الأعمال بأعلى جودة مما يحقق وفرة اقتصادية كبيرة وبأسرع معدلات تنفيذ.

كما شدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل بالتزامن مع استمرار العمل في هذه المشروعات الهامة.

ومن جانبه، أكد نائب المحافظ على أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتوفير الخدمات المطلوبة للمواطنين، وتعمل على فتح سبل جديدة لتيسير حركة التجارة بين المحافظات بما يساعد على خلق المزيد من فرص الاستثمار، مؤكدا على أن قطاع الطرق والكباري يقع على رأس أولويات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، حيث يقوم بالمتابعة الدورية لرصف كافة الطرق الرئيسية والداخلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلى المرورعلى كافة المشروعات الجاري تنفيذها للوقوف على نسب التنفيذ والاطمئنان على انتظام سير العمل وتذليل العقبات تحقيقا للصالح العام.