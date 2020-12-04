انقلاب سيارة نقل ثقيل وغلق الطريق الإقليمي في المنوفية (صور)

توقفت حركة السير على الطريق الدائري الإقليمي بقرية بي العرب، التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، اليوم الحمعة، إثر انقلاب سيارة نقل ثقيل على الطريق.

وانتقلت الجهات التنفيذية إلى مكان الحادث؛ لتسيير حركة المرور وإعادة فتح الطريق من جديد أمام حركة السيارات.

وانتقل إلى مكان الحادث المحاسب خالد العرفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، واللواء جمال الدغيدي، مساعد مدير أمن المنوفية، والعميد محمد جلال منصور، مأمور مركز شرطة الباجور، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، كما انتقلت إلى مكان الحادث سيارة مطافي.

وأكدت مصادر، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن ضباط المرور والجهات التنفيذية بالوحدة المحلية الباجور، يقومون بعملية إزالة سيارة النقل الثقيل من الطريق الإقليمي، باستخدام لودر كبيرة وونش.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الحادث لم يتسبب في أي خسائر بالأرواح، وتم فتح الطريق مجددا، موضحا أنه تم تحرير محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة الباجور، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، في بيان لها، أن المحاسب خالد العرفي، رئيس المركز والمدينة، قام بمتابعة ميدانية من مكان الحادث على الطريق الدائري الإقليمي ببي العرب، بناء على تعليمات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية.

وأضاف بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، أنه لا توجد أي خسائر بالأرواح وتم رفع آثار الحادث وتأمين وتسيير حركة المرور، بالتنسيق بين مجلس المدينة والمرور والحماية المدنية ومركز الشرطة وإعادة فتح الطريق مرة أخرى أمام حركة السيارات.