الربان البحري المحرر: المجهود الذي بذلته الدولة وأجهزتها مضنٍ وخرافي

قال الربان بحري فاروق محمد عبدالعال، الذي كان محتجزا لدى الحوثيين في اليمن، إنه يشعر بالفخر والاعتزاز بمصر ورئيسها عبدالفتاح السيسي، الذي لم يتوانَ عن التدخل لإطلاق سراحه.

وأضاف محمد، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "DMC": "المشكلة اتحلت بتدخل الجهات المعنية في يوم واحد، وجهة سيادية من مصر اتصلت بيّ عندما كنت في الفندق، وقالت لي جهز نفسك يا كابتن إن شاء الله بكرة هتكون في مصر، ساعتها كان قلبي هيقف من الفرحة".

وتابع: "مكنتش مصدق إن حد هيسأل عني، خاصة أن في مشكلة ومفيش علاقات مع الحوثيين والتفاوض صعب جدًا، والمجهود الذي بذلته الدولة المصرية وأجهزتها مضنية وخرافية بداية من وزارة الخارجية والسفير محمد غنيم الموجود في سلطنة عمان، والذي كان يتواصل بشكل دائم معي ويسأل عني ويتواصل مع أهلي، بالإضافة إلى الجهات السيادية التي أنهت الأمر بالأمس".

وأردف: "مطار عدن اتفتح لي، ومدير أمن المطار وصلني للطائرة بمقعد في درجة الأولى فاخر (فيرست كلاس)، وما حدث لا يمكن أن يحدث في أي دولة في العالم .. أي دولة مش ممكن تعمل اللي عملته مصر".

ونجحت الأجهزة المعنية في إطلاق سراح الربان البحري، الذي كان محتجزا لدى الحوثيين في اليمن، بعد مفاوضات استمرت لفترة شابها عقبات عديدة، إذ أن جهود الدولة أسفرت عن إعادة المواطن المصري، إلى البلاد بالتنسيق مع الأجهزة اليمنية ومنظمة الهجرة الدولية في عدن، بعد إجلائه من مناطق الحوثيين إلى محافظة عدن اليمنية، ومنها عاد إلى أرض الوطن، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تأمين الرعايا المصريين في الخارج.