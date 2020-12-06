بالعناوين وأرقام التليفونات.. أماكن تقديم شكاوى لـ"كهرباء مصر العليا"

يصل عدد مشتركي شركة «مصر العليا» لتوزيع الكهرباء 3.2 مليون مشترك وتغطى 4 محافظات هي "أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج" بإجمالى أحمال يبلغ 2400 ميجاوات.

ونجحت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء فى تنفيذ مشروعات للغير من القطاعين الصناعى والسياحى وغيرها بإجمالى استثمارات تصل لنحو 142 مليون جنيه وذلك خلال العام المالى الماضي

وتنشر "الوطن" جميع عناوين وأرقام التليفونات التابعة لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والتي يمكن ان يستخدمها المشترك في تقديم شكواه الفنية أو التجارية

القطاعات التابعة للشركة

أسوان

العنوان

ابوالريش بحرى الملقطه

تليفونات 097-9101520

-العنوان اداره قطاع الكهرباء بجوار مصنع الثلج

تليفونات 097-2306820

-العنوان استراحه 10 السد غرب

تليفونات 097-3482626

-العنوان اسوان

تليفونات 097-2303062 - 097-2302643

-العنوان اسوان عمارات

تليفونات 097-2302640

-العنوان اطلس لوحه توزيع كهرباء بأطلس

تليفونات 097-2252636

-العنوان الخزان غرب داخل وحده مباحث الكهرباء

تليفونات 097-3450366

-العنوان السد العالى - اسوان

تليفونات 097-3480315 - 097-3480316 - 097-3480317 - 097-3480415

-العنوان السد العالى شركه التوزيع

تليفونات 097-3480416

-العنوان السد العالى صحارى

تليفونات 097-3480933

-العنوان السد العالى غرب

تليفونات 097-3482170

-العنوان السد العالى غرب شركه كهرباء مصر العليا

تليفونات 097-3482447

-العنوان السد العالى غرب صحارى

تليفونات 097-3482614

-العنوان السد العالى غرب صحارى قطاع التوزيع

تليفونات 097-3482615

-العنوان السد العالى غرب صحارى

تليفونات 097-3482609

-العنوان السد العالى غرب مبنى المحاسبه

تليفونات 097-3483076

-العنوان السيل الجديد لوحه التوزيع للشركه

تليفونات 097-2265171

-العنوان الشلال مخازن الشركه

تليفونات 097-3440437

-العنوان الفرع التجارى بهندسه شرق السيل الجديد

تليفونات 097-2272251

-العنوان المركز الرئيسى السد العالى غرب صحارى

تليفونات 097-3482249

-العنوان المركز الرئيسى لشركه كهرباء مصر العليا بصحارى

تليفونات 097-3481992

-العنوان توزيع الكهرباء صحارى

تليفونات 097-3482191

-العنوان شارع البركه - اسوان

تليفونات 097-2312961

-العنوان شارع سعد زغلول

تليفونات 097-2316487

-العنوان شبكه المحموديه ع 12 شارع

1تليفونات 097-2323985

-العنوان شبكه كهرباء السيل

تليفونات 097-2267453

-العنوان صحارى السد العالى عرب

تليفونات 097-3483035

-العنوان صحارى السد العالى غرب

تليفونات 097-3481702

-العنوان صحارى السد العالى غرب شركه مصر العليا لتوزيع الكهرباء

تليفونات 097-3481105

-العنوان صحارى شركه كهرباء مصر العليا

تليفونات 097-3481438

-العنوان صحارى

تليفونات 097-3482180

-العنوان طريق الخزان حى العقاد

تليفونات 097-2303900

-العنوان غرب اسوان

تليفونات 097-2210306

-العنوان قطاع كهرباء اسوان

تليفونات 097-2302675

-العنوان قطاع كهرباء لوحه كيما شبكه كيما الجديد

تليفونات 097-2263091

-العنوان لوحه توزيع الكهرباء حديقه فريال

تليفونات 097-2317547

-العنوان لوحه توزيع فيله الخزان شرق

تليفونات 097-2305862

-العنوان مبنى الشركه المحطات المائيه

تليفونات 097-3482360

-العنوان مبنى القطاع بأسوان

تليفونات 097-2317549

-العنوان مجمع الهندسه

تليفونات 097-2317548

-العنوان مخازن القطاع بجوار لوحه السادات بطريق الخزان

تليفونات 097-2323567

-العنوان مقرالشركه السدالعالى غرب

تليفونات 097-3480891

-العنوان مكتب الاداره للشئون الفنيه خلف المعهد الدينى

تليفونات 097-2322465

-العنوان مكتب السيد المستشار المالى صحارى

تليفونات 097-3481159

-العنوان مكتب السيد المهندس رئيس قطاع الشئون الفنيه المركز الرئيسى

تليفونات 097-3481249

-العنوان مكتب الشئون الاداريه صحارى

تليفونات 097-3481526

-العنوان مكتب الشئون الماليه صحارى

تليفونات 097-3481530

-العنوان مكتب رئيس القطاع مركزتدريب الشركه

تليفونات 097-3480340

-العنوان مكتب رئيس مجلى الاداره التشغيل

تليفونات 097-3480801

-العنوان مكتب مديرعام الدراسات و التطوير صحارى

تليفونات 097-3481147

-العنوان مكتب مقر شبكه العقاد الجديده لوحه السادات طريق الخزان

تليفونات 097-2322512

-العنوان منزل صحارى السد العالى غرب

تليفونات 097-3481690 -

القطاعات التابعة لـ قنا

العنوان الشنهورية بجوار شركة عمر افندى

تليفونات 096-5345712

-العنوان المعمل الهندسى بالشئون بجوار هندسه كهرباء شرق

تليفونات 096-5213199

-العنوان امام النيابه العسكريه

تليفونات 096-5210190

-العنوان جوار وحده سيدى عبد الرحيم الصحيه

تليفونات 096-5220702

-العنوان شارع الشنهوريه بجوار عمر افندى

تليفونات 096-5325719 - 096-5329017 - 096-9205059 - 096-5221506 - 096-5337756

-العنوان طريق مصنع الغزل جوار وحده سيدى عبد الرحيم الصحيه

تليفونات 096-5220279 -

القطاعات التابعة لـ سوهاج

- سوهاج

العنوان الصلعا مجلس قروى الصلعا

تليفونات 093-2211355

-العنوان ترعه نجع حمادى

تليفونات 093-2338480

-العنوان روافع العيساويه

تليفونات 093-2408495

-العنوان سوهاج ع وابور النور

تليفونات 093-2312309

-العنوان سوهاج قطاع توزيع الكهرباء

تليفونات 093-2312307

-العنوان شارع اسيوط سوهاج - سوهاج

تليفونات 093-2329056

-العنوان شارع الجمهوريه

تليفونات 093-2320170 - 093-2326243 - 093-2314982 - 093-2314983 - 093-2314984

-العنوان شارع المخبز الالى - سوهاج

تليفونات 093-2345763 - 093-2353555

-العنوان شارع جنينه صابر

تليفونات 093-2400838

-العنوان ع الكهرباء

تليفونات 093-4601332

-العنوان غرب حى راشد

تليفونات 093-2338490

-العنوان لوحه توزيع رقم

2تليفونات 093-2337408

-العنوان مجلس قروى الزوك الغربيه

تليفونات 093-2453131

-العنوان مقر المبنى الجديد نجع مصلح بجوار مضرب الارز بسوهاج

تليفونات 093-2332106

-العنوان مقر مجلس قروى اولاد عزاز

تليفونات 093-2201030

-العنوان مقرالمبنى الجديد نجع مصلح بجوار مضرب الارز سوهاج

تليفونات 093-2345765 -

القطاعات التابعة لـ الاقصر

العنوان بمقر محطه محولات مدينه طيبه الجديده

تليفونات 095-9280158 -

العنوان جوار مزلقان مصطفى كامل - الاقصر

تليفونات 095-2371138 -

العنوان شارع المدينه المنوره - الاقصر

تليفونات 095-2272841 - 095-2272842 - 095-2276510 - 095-2276856 - 095-2279670 -

العنوان شارع خالد بن الوليد - الاقصر

تليفونات 095-2361071 -

العنوان فرع ايرادات الزينيه امام السنترال الشارع العمومى

تليفونات 095-2402822 -

العنوان مكتب الاعطال بالوحده المحليه لقريه البغدادى بالبغدادى

تليفونات 095-2410929 -

العنوان نجع الطارف الجديد القرنه - الاقصر

تليفونات 095-9281037 -

العنوان هندسه كهرباء الزينيه امام سنترال الزينيه

تليفونات 095-2402821 -

القطاعات التابعة لـ نجع حمادى

العنوان الشئون الطبيه

تليفونات 096-6630816 -

العنوان بركه محطه محولات كهرباء 500 ك ف

تليفونات 096-6631333 -

العنوان منطقه محولات 500 ك ف ببركه

تليفونات 096-6630880 -

العنوان منطقه محولات 500 ك ف بركه

تليفونات 096-6630818 -