لو مرتبك 1000 جنيه.. شروط الحصول على قرض سيارة من 3 بنوك

حلم امتلاك سيارة خاصة يراود الكثيرين، خاصة خلال السنوات الأخيرة بعد انتشار شركات تأجير السيارات الخاصة، فأصبح بالإمكان الاستفادة من السيارة في تحقيق دخل إضافي.

وتقدم البنوك المصرية عدد من المنتجات المتنوعة لتمويل شراء السيارات الجديدة، بصافي دخل يبدأ من ألف جنيه، وبتمويل يصل لمليون جنيه من قيمة السيارة.

وترصد "الوطن" تفاصيل وشروط الحصول على قرض السيارة من عدد من البنوك المصرية كالتالي:

قرض السيارة من بنك مصر

الحد الأدنى للراتب الشهري ألف جنيه لموظفين القطاع الحكومي.

أما موظفي القطاع الخاص 2000 جنيه.

الشروط العامة لمنح القرض

الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا.

بدون حد أقصى للقرض (بشروط محددة).

نسبة التمويل تصل إلى 100%.

مدة تمويل تصل إلى 120 شهر.

المستندات المطلوبة

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز-كهرباء – مياه – تليفون)

عرض أسعار معتمد من المعرض

بالنسبة للموظفين

شهادة مفردات الراتب الشهري.

تعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري

قرض السيارة من البنك الأهلي

الحد الأدنى لصافي الراتب 1500 جنيه.

ألا يقل عمر العميل عن 21 عامًا، ولا يزيد عن 60 عامًا عن سداد آخر قسط.

مميزات القرض

بدون ضامن.

تمويل حتى مليون جنيه.

تمويل يصل الى 100 % من سعر السيارة.

فترات سداد مختلفة من عام حتى 7 أعوام.

برامج متنوعة لكافة قطاعات العملاء.

بدون مصاريف استعلام ائتماني .

بدون مصاريف فتح حساب.

المستندات المطلوبة

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

فاتورة مرافق (وفق السياسة المعتمدة).

قرض السيارة من بنك القاهرة

الحد الأدنى للدخل الشهري 2000 جنيه.

نسبة عبء الدين ما بين 35 – 50 % من صافي الدخل.

الحد الأدني للخدمة داخل المؤسسة 3 أشهر – 3 سنوات.

ألا يقل سن المتقدم للقرض عن 21 عام، وألا يزيد عن 65 عام في نهاية مدة القرض.

يمكن تمويل قيمة السيارة حتى 70%.

الحد الأدنى للتمويل 15 ألف جنيه.

الحد الأقصى 2 مليون جنيه.

فترة سداد تصل لـ 5 سنوات.

الفائدة 14.5% متناقصة سنويًا.