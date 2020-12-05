رفع كفاءة مستشفى الصدر ببني سويف لمواجهة كورونا

قال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إن مستشفى الصدر، يخضع لعملية تطوير وزيادة سعة العناية المركزة والأقسام الداخلية، ضمن خطة الدولة التي تنفذها وزارة الصحة، لتحسين كفاءات مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية، ضمن الاستعدادات المستمرة لتداعيات فيروس كورونا.

وأضاف، "تم إنشاء عناية مركزة بطاقة 25 سرير، وتطوير الأقسام الداخلية بطاقة 75 سريرا ليصل إجمالى الأسرة إلى 100 سرير، بجانب رفع كفاءة المبنى، والعيادات الخارجية، والاستقبال والطوارئ، وقسم الاشتباه في كورونا، والإيجابي بالفيروس، فضلا عن تطوير المعامل، وأماكن مبيت الأطباء، بما يدعم جهود المستشفى في تقديم خدمة صحية مناسبة وقدرته على أن يكون عنصرا هاما من مكونات المنظومة الصحية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا".

وتفقد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم السبت، أعمال تطوير المستشفى، حيث شدد على سرعة الانتهاء منه في أقرب وقت ممكن، لافتا إلى أن المستشفى يعمل بشكل طبيعي في استقبال حالات فرز الاشتباه بكورونا.

وتابع بأن المديرية بصدد تجهيز مستشفى التأمين الصحي، لتشغيله كمستشفى عزل لمرضى فيروس كورونا، إذا دعت الضرورة لذلك، بما لا يتعارض مع تقديم الخدمة الطبية للمستفيدين من التأمين الصحي، تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، بتشغيل مستشفى أو أكثر في عواصم المحافظات للعزل، بالاصافة إلى تشغيل مستشفى الحميات بمدينة بني سويف في حالات الفرز والعزل، وأيضا مستشفى ناصر العام الذي يعمل المبنى الرئيسي منه كعزل لمرضى فيروس كورونا.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى استقرار الوضع بالمحافظة، حيث إن الأعداد المصابة مطمئنة لحد كبير حتى هذه اللحظة، وأن هناك متابعة لحظية من الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، لهذا الملف، لافتا إلى تفعيل غرفة الأزمات بالمديرية برئاسته لمتابعة أية مستجدات، فضلا عن المرور الدوري بصفة مستمرة على الصيدليات ومخازن الأدوية لضبط الأسواق وتوفير المستلزمات الطبية ومجابهة الغش والتلاعب في الأدوية وغيرها.