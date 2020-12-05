س و ج.. كل ما تريد معرفته عن موكب نقل المومياوات

​يشهد المتحف المصري بالتحرير، غدا، البروفات النهائية لنقل مومياوات ملوك مصر، في موكب مهيب، من قلب العاصمة إلى متحف الحضارة، حيث مستقرهم الأخير.

"الوطن" تجيب في التقرير التالي عن أبرز الأسئلة الخاصة بالموكب"

- ما الترتيبات التي تمت لاحتفالية خروج المومياوات؟

يتقدم الموكب الفنانة سوسن بدر و أوركسترا بقيادة المايسترو نادرعباسي، ويستقبل الموكب، بخلاف الموسيقى العسكرية التي تصاحبه بالملابس الفرعونية على مدار 90 دقيقة، هي الفترة التي ستستغرقها رحلة الموكب من ميدان التحرير، ويشارك فنانون ببث مباشر بعدد من المواقع الأثرية بالقاهرة والمحافظات.

وسيخرج الموكب في عربات فرعونية صنعت خصيصا للحدث، ليشهد ملوك الفراعنة رفع الستار عن مسلة وكباش ميدان التحرير، مرورا بميدان سيمون بوليفار، ثم كورنيش النيل، وصولا إلى سور مجرى العيون والفسطاط ومتحف الحضارة.

- متى ستنتقل المومياوات وما سبب تأجيل الموكب؟

لم يحدد الموعد النهائي بعد وسيتم الإعلان عن الموعد خلال أيام، وكشف الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أنّ موعد نقل المومياوات كان من المفترض أن يكون الجمعة 27 نوفمبر الماضي، إلا أنّ الموعد تزامن مع مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، مؤكدا أن الوزارة سعت إلى تغيير موعدها، لكن كونها مباراة تخضع للاتحاد الإفريقي تم منع ذلك، وجرى إرجاء الموكب إلى موعد آخر.

- ما الاستعدادات التي تمت للتغطية الإعلامية؟

تم الانتهاء من بناء أبراج معدة خصيصا لوسائل الإعلام حيث يشارك 400 صحفيا و18 قناة دولية ستنقل الحدث مباشرة على طول طريق المومياوات من المتحف المصري بالتحرير، إلى مكان عرضها الدائم في المتحف القومي للحضارة، حيث سيتم نقلها في موكب عالمي، يليق بالحضارة المصرية القديمة.

- ما المومياوات المفترض نقلها؟

المومياوات المقرر نقلها هي 22 مومياء و17 تابوتا ملكيا، أبرزها لرمسيس الثاني وأحمس وحتشبسوت، وتنفذ الوزارة الآن، الرتوش الأخيرة بأعمال الصيانة والترميم الخاصة بالتوابيت، بجانب إعداد سيناريو عرض لبعض القطع الأثرية الأخرى، التى ستوضع بدلا من المومياوات والتوابيت بعد نقلها.

- هل ستعرض المومياوات فور وصولها لمتحف الحضارة؟

فور وصول القطع إلى متحف الحضارة، سيتم إدخالها إلى معامل مخصصة، على درجة كبيرة من التجهيز، بأحدث الأجهزة التكنولوجية لتعقيمها وعرضها على الزائرين بعدها، وبعد الاطمئنان على وضع الضغط وحفظ المومياوات ستعرض بالقاعة المخصصة لها بالمتحف، والتي تنقل الزائرين لخيال المصري القديم عن العالم الآخر.

- ما الاختلاف بين قاعتي متحف الحضارة والتحرير؟

نُفذت الممرات المؤدية لقاعات المومياوات بمتحف الحضارة، على غرار ممرات المقابر الفرعونية الأثرية، وكل ملك سيعرض بجانبه التابوت الخاص به وبعض مقتنياته ولوحة للتعريف به وبإنجازاته، وصورة شخصية له بتقنية الذكاء الاصطناعي.