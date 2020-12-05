التعليم العالي تكشف 3 سيناريوهات متوقعة للموجة الثانية لكورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزراة التعليم العالي، إن الدراسات التي حول فيروس كورنا المستجد لم تتوقف، موضحا أن هناك 3 سيناريوهات نتعامل معها لمواجهة كورنا، السيناريو الأول نتوقع فيه أن يكون هناك موجة ثانية من تفشي الفيروس بشكل شبيه بما حدث خلال الموجة الأولى، بمعنى تزايد في أعداد المصابين ثم استقرار ثم نزول بشكل عام.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، من تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على شاشة "الحدث اليوم"، أن السيناريو الثاني، نتوقع ألا يكون هناك موجة بمعنى تزايد وفترة استمرار طويلة، ثم فترة هبوط، ولكن موجة بشكل مختلف حيث يكون هناك تباين بين فترات صعود وفترات نزول على أسابيع.

وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، بأن السيناريو الثالث نتوقع فيه ألا يكون هناك ارتفاع بأعداد المصابين على مستوى كل محافظات مصر، ولكن ارتفاع على مستوى محافظات محددة، وهو ما يحدث حاليا، فهناك محافظات أكثر إصابة بالفيروس، وهناك محافظات كالصعيد مازالت نسب الإصابات بها منخفضة، مؤكدا أن كل تلك السيناريوهات جرت دراستها ووضع الحلول والتحركات لها، من قبل لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح أن هناك عملا كبيرا على مستوى الأبحاث العلمية الخاصة بكل ما يتعلق بكورونا، ولكن لا نعلن إلا ما يجري تحقيقه بشكل واضح.