"المصرف المتحد" يُطلق خدمة صرف الرواتب مقدماً لعملائه

أطلق المصرف المتحد خدمة صرف الرواتب مقدماً لعملائه من العاملين بمؤسسات القطاع الحكومى والقطاع الخاص، وذلك للتيسير عليهم وتلبية احتياجاتهم والوفاء بالتزاماتهم المفاجئة، تحت شعار «الراتب مقدماً.. مش حتستنى تانى لآخر الشهر».

وتتيح هذه الخدمة لعملاء المصرف المتحد التى تمنحهم تحويل رواتبهم شهرياً على حساباتهم بفروع المصرف المتحد الـ65 والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية مقدماً تصل إلى 50% من قيمة الراتب الشهرى، بحد أقصى 50 ألف جنيه وبعائد تنافسى بسيط، على أن يتم سداد المبلغ تلقائياً عند تحويل المرتب الشهرى المعتاد للعميل.

ويستطيع العميل من خلال حزمة خدمات «بنكك على الخط» المتميزة التى يتيحها المصرف المتحد لعملائه التعامل مباشرة مع الرصيد 24 ساعة 7 أيام، وذلك من خلال خدمات: «الموبايل البنكى، الإنترنت البنكى، المحفظة الرقمية»، حيث يستطيع العميل إجراء أية تحويلات أو سداد أية التزامات عليه، وكذلك القيام بعمليات الشراء داخلياً وخارجياً، فضلاً عن إمكانية سحب الرصيد مباشرة من خلال 225 ماكينة صراف آلى منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية أو أى فرع من فروع المصرف المتحد الـ65.

وتقول رحاب عزمى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية، إن المصرف المتحد دائم السعى لتلبية احتياجات العملاء خاصة وقت الأزمات، مضيفةً أن المصرف المتحد أجرى دراسة مستفيضة على متطلبات العملاء خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، التى نتجت عن انتشار فيروس كورونا، حيث أسفرت الدراسة عن احتياج العملاء لهذه النوعية من الخدمات التى تيسِّر عليهم تلبية احتياجاتهم والوفاء بالتزاماتهم الحالية والمفاجئة.

وأشارت «عزمى» إلى أن أجهزة الدولة والبنك المركزى المصرى تضع المواطن المصرى ضمن الأولويات الأساسية لرؤية 2030، لذلك قامت الحكومة المصرية بالعديد من الإجراءات، منها وضع خطة لزيادة المرتبات للعاملين بالدولة ضمن ميزانية 2020 - 2021، وكذلك وضع حد أدنى للرواتب، بهدف الارتقاء بأحوال المواطنين وتحسين أحوالهم المعيشية.

كما بادر البنك المركزى المصرى بالقيام بالعديد من المبادرات القومية التى تستهدف مساندة المواطن المصرى وقت الأزمات، منها مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة على التمويلات الشخصية، مثل عملاء التمويل العقارى وعملاء التمويل المتناهى الصغر أو البطاقات الائتمانية.