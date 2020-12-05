نائب محافظ الدقهلية يؤدي واجب العزاء في وفاة النائب السابق "فتي"

قدم هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، مساء اليوم السبت، واجب العزاء في وفاة النائب البرلماني فوزي فتي، عضو مجلس النواب عن دائرة أجا بمحافظة الدقهلية، الذي فاز مؤخرا بعضوية مجلسي النواب، ضمن "القائمة الوطنية من أجل مصر".

جاء ذلك خلال تقبل أسرة النائب الراحل واجب العزاء، وذلك بمسقط رأسه بقرية "ميت أبو الحسين"، بمركز أجا، وسط توافد المواطنين من كافة أنحاء الدائرة لتقديم واجب العزاء، وأيضا زملاء الراحل من أعضاء مجلس النواب الحاليين والسابقين.

وعبر الشيخ، في بيان لمحافظة الدقهلية، عن خالص تعازيه لأسرة النائب الراحل، داعيا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته وأن يلهم سبحانه وتعالي أسرته وذويه الصبر والسلوان.

ونقل نائب المحافظ لأسرة الفقيد الكريم خالص تعازي الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الذي كان حريصا على حضور واجب العزاء، لولا ارتباطه بطارئ حال دون حضوره، كما حضر واجب العزاء رحاب المزين، رئيس مركز ومدينة أجا.

وتوفى النائب الراحل، صباح اليوم الجمعة، في إحدى مستشفيات محافظة القاهرة، وشيعت جنازته عصر الجمعة من قريته "ميت أبو الحسين" مركز أجا من ساحة مسجد النور بالقرية.

وسيتم تصعيد ابنته "أية فوزي فتي" المترشحة في الإحتياطي، بدلا من والدها في مجلس النواب، بحسب قانون المجلس، حيث نظمت المادة 25 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 "خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين" ونصت المادة علي "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته".

وأكدت المادة أنه "وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".