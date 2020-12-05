شيفروليه الأعلى مبيعا لمركبات الأوتوبيس والميكروباص خلال 2020

أصدر مركز معلومات سوق السيارات "أميك" التقرير الخاص بمعدل مبيعات عدد من العلامات التجارية لمركبات (الأوتوبيس والميكروباص) داخل السوق المحلي المصري خلال الفترة من يناير وحتي أكتوبر العام الجاري 2020، وذلك خلال قائمة تضم أكثر من 12 علامة تجارية للشركات المصنعة تتنافس على الأكثر مبيعًا، مقارنة بمبيعات العام الماضي 2019 .

وحسب التقرير ارتفع معدل مبيعات العلامة التجارية "شيفروليه" خلال 2020 بمبيعات وصلت إلى 5160 مركبة بنسبة تسويقية 23.6%، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي سجلت 3313 مركبة بنسبة 21.2% وتأتي بالترتيب الأول ضمن القائمة؛ كما أرتفع معدل مبيعات العلامة التجارية "تويوتا" خلال العام الجاري 2020 بمبيعات 4516 مركبة بنسبة تسويقية 20.7%، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي حققت 2431 مركبة بنسبة 15.6%.

وأوضح التقرير، ارتفاع معدل مبيعات العلامة التجارية "كينج لونج" بنسبة بسيطة حيث وصلت خلال 2020 إلى 4129 مركبة بنسبة تسويقية 18.9%، مقارنة بمبيعاتها خلال العام الماضي 2019 والتي سجلت خلاله مبيعات وصلت إلى 3708 مركبة بنسبة 23.8%؛ كما سجلت العلامة التجارية "جولد دراجون" ارتفاعًا في معدل مبيعاتها خلال 2020 بمبيعات وصلت إلى 2985 مركبة بنسبة تسويقية 13.7%، مققارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 2446 مركبة بنسبة 15.7%.

وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل مبيعات العلامة التجارية "سوزوكي" خلال العام 2020 بمبيعات وصلت إلى 2574 مركبة بنسبة تسويقية 11.8%، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي سجلت مبيعات 1975 مركبة بنسبة 12.7%؛ فيما سجلت مركبات "مرسيدس بنز" تقدم ملحوظ ضمن القائمة وحققت الترتيب السادس بمبيعات وصلت إلى 425 مركبة بنسبة تسويقية 1.9%، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 167 مركبة بنسبة 1.1%.

فيما سجلت العلامة التجارية "ميتسوبيشي" ترتيبًا متأخرًا ضمن القائمة، كما سجلت انخفاضًا في معدل مبيعاتها خلال 2020 والتي وصلت إلى 292 مركبة بنسبة تسويقية 1.3%، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 وصلت إلى 660 مركبة بنسبة 4.2% .