إصلاح تسريب خط الغاز الرئيسي بكورنيش إسنا جنوبي الأقصر

تفقد عبد الرحيم طايع، نائب رئيس مدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، أعمال صيانة وإصلاح تسريب خط غاز بشارع كورنيش النيل، بجوار مكتب بريد إسنا، اليوم السبت، بناء على تعليمات المهندس محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا.

وواصل مهندسو الغاز الطبيعي أعمال إصلاح خط الغاز، بعد حدوث تسريب في خط الغاز الطبيعي، مساء اليوم السبت، دون وقوع إصابات، ومازالت عملية الإصلاح مستمرة حتى الآن.

وأوضح عبد الرحيم طايع، نائب رئيس مدينة إسنا، أن أعمال إصلاح وصيانة خط الغاز مستمرة بمعرفة الأطقم الفنية والمختصين، ومن المتوقع أن يتم السيطرة على موقع التسريب خلال ساعات.

وكانت غرفة الكوارث بمجلس مدينة إسنا، بقيادة جمال عبد المحسن، تلقت بلاغا بتسريب في خط الغاز الطبيعي بمنطقة كورنيش النيل بجوار مكتب بريد إسنا، وانتقل لمكان البلاغ نائب رئيس المركز وعدد من المسؤولين، وتبين أن التسريب أسفل خط الغاز المار بباطن الأرض وتتم أعمال الحفر لإصلاحه.

وتم إخطار الجهات الأمنية، وانتقل لمكان الواقعة نائب مأمور مركز شرطة إسنا، ورجال الحماية المدنية ورجال المرور، والدفع بعدد 2 سيارة إطفاء حريق وأخرى إسعاف.