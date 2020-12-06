سوسن بدر تكشف كواليس شخصيتها في "خيط حرير": مش شريرة

أعربت الفنانة سوسن بدر، عن سعادتها بالمشاركة ضمن فريق عمل مسلسل "خيط حرير"، حيث ذكرت أن دورها في المسلسل لم يقلقها، بل بالعكس كان الدور بالنسبة لها جديد للغاية، "الدور كان بالنسبة لي جديد ومعلمتهوش قبل كده".

وأضافت "بدر" خلال حوارها في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "on"، أن شخصية "دروس" التي ظهرت بها في المسلسل، ليست أم شريرة في المطلق، بل كانت لها أسبابها من وجهة نظرها، فهي ليست سيدة شريرة بل تحمي بيتها وعائلتها وسمعتها، وبالتالي لها منطقها في تحقيق ذلك، "الناس ممكن تشوفها شريرة بس ليها منطقها حتى لما شالت رحم ابنتها هي أنقذتها لم تتركها لتموت فكان الخيار ضرر أقل من الموت".

وأوضحت، أنها لا تُبرر شر الشخصية، لكنها تحكي فقط عن منطق الشخصية في العمل وأنها ليست شريرة، حيث إن هذا المنطق دفعها لحب هذه الشخصية وأدائها بالاضافة إلى أن الدور مكتوب بشكل دقيق وصفته بالدقيق جدًا، "من الحاجات إللي حبتها أوي في كتابات الكاتب محمد سليمان".

وتابعت "بدر": " علاقتي بالمخرج إبراهيم فخر هي عشرة طويلة جداً لدرجة إننا حافظين بعضينا، يمكن ماشتغلناش مع بعض كتير لكن المرة الي فاتت الدور مكنش كده خالص في العمل الي كان بيني وبينه في عمل خرم إبرة"، موضحة أن نجاح العمل الدرامي ومن أسرارحبها للشخصية في "خيط حرير" هو التفاصيل حيث أنه بدون التفاصيل لايمكن أن يكون فنًا قائلة: "لو مش هناخد بالنا من التفاصيل الصغيرة مش هنعمل عمل جيد".

يشارك فى بطولة "خيط حرير" مع مى عز الدين، كوكبة من الفنانين الكبارمنهم: محمود عبد المغنى و سوسن بدر، والفنان اللبناني نيقولا معوض ومي سليم وهنادي مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان والفنانة ياسمين رحمي، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير.