تعرف على اختصاصات اللجان النوعية للاتحادت الطلابية بالجامعات

تبدأ الخميس المقبل، أعمال الماراثون الانتخابي للاتحادات الطلابية بالجامعات الحكومية والخاصة، وسط استعدادات مكثفة من قبل إدارات رعاية الشباب بالكليات المختلفة لتنفيذها وفقاً للإجراءات الإحترازية المشددة وذلك من أجل مجابهة مرض كورونا فيروس " كوفيد 19".

وتنطلق الانتخابات الطلابية بالجامعة لـ 7 لجان المختلفة " الفنية و الرياضية و الاجتماعية و الثقافية و الأسر و العلمية و الجوالة".

وفي النقاط التالية تستعرض " الوطن" أبرو النقاط عن اختصاصات اللجان السبعة :ـ لجنة الأسرتختص لجنة الأسر بالآتي

1ـ وضع قواعد إنشاء الأسر ومراجعة اللوائح الداخلية لتنظيم عملها

2ـ تشجيع تكوين الأسر وتفعيل أنشطتها

3ـ تقديم الدعم الفني و المادي للحملات الطلابية

4ـ تنظيم المهرجانات والمؤتمرات والدورات

ـ لجنة النشاط الرياضي

1ـ بث الروح الرياضية بين الطلاب

2ـتنظيم الدوريات و المباريات والمسابقات

3ـ متابعة توفير المنشآت والملاعب والملابس اللازمة للمسابقات

ـ لجنة النشاط الثقافي

1ـ تنمية الوعي بقضايا الوطن بما يرسخ مفاهيم المواطنة

2ـ إطلاق طاقات الطلاب الفكرية والإبداعية والثقافية

3ـ نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيم المشاركة الاجتماعية

4ـ متابعة توفير القاعات و التجهيزات و المعدات والأدوات للمسابقات الثقافية

5ـ إصدار المجالات و النشرات الثقافية والعمل على إنشاء مكتبة ثقافية متنوعة

6ـ تنمية المهارات الإعلامية وتكوين فريق عمل إعلامي لتغطية أنشطة الاتحاد

7ـ تكوين الأندية الثاقفية المتخصصة ونماذج المحاكاة المختلفة

ـ لجنة النشاط الفني

1ـ العمل على الارتقاء بالذوق العام و تنمية الحس الجماعي

2ـ تنمية وصقل مواهب الطلاب الفنية

3ـ متابعة توفير المسارج وقاعات العروض

4ـ إصدار النشرات الفنية وتنظيم المهرجانات

5ـ تكوين نوادٍ وأكاديميات الفنون المتخصصة

ـ لجنة الجوالة

1ـ التوعية باهداف وأسس ومبادئ الحركة الكشفية ونشر أفكارها

2ـ تنمية مهارات القيادة والشخصية لدة الطلاب

3ـ التواصل مع الجمعيات الكشفيىة لدعم الحركة الكشفية

ـ لجنة النشاط الاجتماعي

1ـ عقد الندوات والمحاضرات و المؤتمرات

2ـ تنظيم الرحلات والمعسكرات الاجتماعية

3ـ العمل على توفير الدعم الاجتماعي لغير القادرين.

- لجنة النشاط العلمي

1ـ تشجيع الطلاب على البحث العلمي

2ـمتابعة توفير الأدوات للانشطة العلمية

3ـدعم نوادي العلوم و الجمعيات العلمية

4ـ العمل على نشر الابحاث و الابتكارات الطلابية