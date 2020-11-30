في 15 نقطة.. تعرف على أهداف الاتحادات الطلابية بالجامعات

كشف الدكتور طايع عبداللطيف، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الأنشطة الطلابية، أن اللائحة للاتحادات الطلابية تنص على إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية خلال الفصل الدراسي الأول، موضحاً أن قرار تحديد موعد تنفيذها والجدول المقترح لها.

وتستعرض "الوطن"، في النقاط التالية وفقاً للائحة المالية والإدراية للاتحادات الطلابية بالجامعات طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017، أهداف الاتحادات الطلابية بالجامعات:

1ـ العمل على إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية وترسيخ الوعي الوطني وإعلاء قيمة الانتماء والقيم المجتمعية وتعميق أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة لدى الطلاب.

2ـ تحفيز الطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية.

3ـ صقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب ومؤسسته التعليمية والوطن.

4ـ تمثيل الطلاب في الداخل والخارج والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم بما لا يخالف التقاليد والقيم الجامعية والتواصل مع الجهات المختلفة لتوفير وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

5ـ توثيق الروابط بين جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية المعاونة والعاملين.

6ـ تنمية وتعميق الأسس والمبادئ الروحية والأخلاقية من خلال العمل بروح الفريق.

7ـ تيسير ممارسة الطلاب للتعبير عن آرائهم بحرية تجاه القضايا المختلفة.

8ـ تدعيم العلاقات مع الاتحادات الطلابية داخل الوطن وخارجه وكافة الجهات الخدمية للمجتمع الجامعي طبقا للإجراءات القانونية المقررة في هذا الشان.

9ـ تشجيع إقامة السر الطلابية والجمعيات والنوادي المتخصصة لتنمية المهارات ودعم الابتكارات والابداعات الطلابية دون تمييز بسبب فئوي أو ديني او عقدي أو حزبي أو لأي سبب آخر.

10ـ تنظيم كل الأنشطة الطلابية وتشجيع المتميزين من الطلاب.

11ـ دعم شخصية الطالب بما يمكنه من القدرة على التفكير الحر الناضج.

12ـ وضع وتنظيم المشروعات والبرامج الطلابية التي تخدم أهداف الجامعة أو الكلية أو المعهد وتساهم بإيجابية في بناء وتطوير المجتمع المصري.

13ـ العمل على إبراز القيم المجتمعية الهادفة والالتزام بالتقاليد الجامعية في كافة الأنشطة.

14ـ العمل على توفير أسباب الراحلة ووسائل المعيشة للطلاب داخل الجامعة وخارجها.

15ـ متابعة شكاوى وتظلمات الطلاب والعمل على حلها.