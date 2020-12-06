عبدالحفيظ يمازح أديب بشأن زملكاويته: مش ناوي؟.. والإعلامي: سنظل أوفياء

مازح سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، الإعلامي عمرو أديب، عن انتمائه الكروي، رغبته منه في أن يكون الإعلامي أحد مشجعي القلعة الحمراء، فيما رد أديب: "لا.. مش هتراجع، سنظل أوفياء".

وأضاف "عبد الحفيظ"، مازحًا: "بعد كل السنين والخبرات دي مش هتراجع نفسك بقى، مش ناوي تقدم على كده"، وذلك سبب تشجيع الأخير للزمالك، وظل أديب على موقفه: "لا مش هتراجع، سنظل أوفياء".

وأعرب مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن فرحته الغامرة بفوز النادي الأحمر على طلائع الجيش بضربات الترجيح والتتويج بكأس مصر، قائلًا:" الحمد لله إن احنا فوزنا، وهنفرج النهاردة، وبكرة وبعده، ومن يوم الثلاثاء نبدأ نحضر لمباراة السوبر الأفريقي يوم 18 مع نهضة البركان، هنحضر لحاجة جديدة".

وأضاف "عبد الحفيظ"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، على شاشة "mbc مصر"، :" الكرة كده، لازم يبقى فيها نوع من التركيز الكتير، التاريخ يُسجل والأساطير تتكتب، بس لازم نشتغل ونجتهد ونحضر بشكل كويس، الأهلي على مدار تاريخية حقق بطولات عظيمة، لازم نسلم للأجيال اللي بعدنا زي ما اللي قبلنا سلمونا".

وأشار مدير الكرة بالنادي الأهلي، إلى أن الأهلي على مدار تاريخية كان حريص كل الحرص على نجاح المنظومة، موضحًا أنه شعر بالقلق الشديد بعد أن ضيع أيمن أشرف ركلة الجزاء، " بس فجأه اطمنت وقولت يعني في السوبر بالأمارات امام الزمالك ضيعنا كورتين في ضربات الجزاء وخسرنا رغم أن الأحق كنا ناخد البطولة، بس قولت أكيد هنكسب الكأس".

نجح الأهلي، في حصد بطولة كأس مصر، بعد الفوز على طلائع الجيش، بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد برج العرب، واحتكم الفريقان لركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

الدقيقة 65، شهدت هدف الأهلي الوحيد عن طريق محمود عبدالمنعم كهربا، بعد تسديدة رائعة على يسار محمد بسام، وفي الدقيقة (90+1) نجح ناصر منسي، في تسجيل هدف التعادل برأسية رائعة، المباراة شهدت إلغاء هدف لصالح خالد سطوحي في الدقيقة الثامنة، بداعي التسلل، وعاد الحكم محمد الحنفي، لغرفة الفيديو من أجل التأكد من صحة الهدف، وأكد "الفار" قرار حكم الراية.