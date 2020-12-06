هنادي مهنا تكشف كواليس "خيط حرير": الناس كرهتني.. كده أنا نجحت

أعربت الفنانة هنادي مهنا، عن سعادتها البالغة لمشاركتها ضمن فريق عمل مسلسل "خيط حرير"، فذكرت أن دورها في المسلسل يُعتبر مختلفا في شكل ومضمون ما قدمته في الأعمال الفنية الأخرى رغم نجاح تجربتها في مسلسل "خيانة عهد " و"الفتوة " اللذين عرضا في رمضان 2020 ، موضحة أن "خيط حرير" يمثل انقلابًا في طبيعة أدوارها.

وأضافت "مهنا"، خلال حوارها في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "on"، أنها كانت قلقة للغاية من دورها في المسلسل، لكنها في ذات الوقت كان سعيدة ومسرورة بالدور، " كنت فرحانة في نفس الوقت وعايزاه لأني عملت أدوار طيبة وكيوت كتير كان لازم أجرب حاجة مختلفة".

وتابعت: "كان التحدي ليا أن الناس لو كرهتني في الدور اللي بقوم بيه كان ده النجاح اللي هقدر أوصله، وهذا ما تحقق، فردود الأفعال على السوشيال ميديا على دوري كانت كارثة، الناس كرهتني، ونجحت في ده وكانوا بيقلولي بتعاملي جوزك كده ليه؟".

وحول تصوير العمل قبل فرحها، قالت مازحة: "بدأنا العمل بدري وكنت عاملة حسابي أنه يبقى قبل معاد فرحي بس في الآخر بقى شاركوني في التجهيزات كنت بقلهم معلش يا جماعة هروح أجيب التلاجة وأجي، مدام سوسن ساعدتني كتير في إقتناء حاجات منزلي قبل الزواج والصراحة الكرو بقوا أهلي وأسرتي".