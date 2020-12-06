مخرج "خيط حرير": الدراما الجيدة تجذب المشاهد دون النظر لوقت عرضها

قال المخرج إبراهيم فخر، مخرج مسلسل "خيط حرير"، إن ردود الفعل حول العمل كان مذهلًا، نافيا أن يكون موسم رمضان هو الفيصل في نجاح أي عمل، وأن هذه المرة الأولى له في إخراج عمل خارج سباق الأعمال الدرامية في رمضان.

وأضاف "فخر"، خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "on": "كنا قلقانين لكون رمضان هو الماراثون الحقيقي الذي يخضع للنقاش والتحليلات والمسابقات حول أفضل عمل والأسوأ، لكن بعد التجربة فرحان جداً".

وتابع: "بقى شهر نوفمبر بالنسبة ليه بقى (sweet Novmber )، وأصبح شهر لطيف وهو شهر متميز جداً في موقعه بين الأشهر، حيث إنه ليس صيفاً وليس في وسط امتحانات نصف العام، رأينا دائماً أن الدراما الجيدة تجذب المشاهد أياً كان وقت عرضها".

وواصل: "تاريخ الأعمال الدرامية يثبت ذلك فجميع الأعمال الدرامية التي رسخت في ذاكرتنا جميعاً عرضت خارج رمضان.. الفكرة هتحكي إيه وإزاي؟".

تدور الأحداث في إطار دراما اجتماعية حيث إحدى الزوجات التي يتوفى زوجها، ويتركها تعاني مع زوجته السابقة وابنه في حقها بالميراث، من بطولة الفنانة مي عز الدين.