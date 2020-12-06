مرسيدس تحتفل بالذكرى السنوية لإنتاج "الفئة G" وبيع 400 ألف سيارة

احتفلت شركة "مرسيدس بنز" الألمانية بـ"الفئة G" التي تمّ إطلاقها منذ عام 1979، والآن وصلت أيقونة الطرق الوعرة هذه إلى 400 ألف طراز تمّ إنتاجها.

وقالت الشركة: "نحن فخورون جدًا بإنتاج 400 ألف من هذه المركبات للطرق الوعرة، ونود أن نشكر عملائنا والمعجبين المخلصين، إضافة إلى موظفينا، وفي الوقت الحالي، يتجاوز الطلب بكثير الطاقة الإنتاجية المتاحة".

وأكّد الدكتور إيمريش شيلر رئيس قسم المركبات على الطرق الوعرة والرئيس التنفيذي لشركة "Mercedes-Benz G": "نحن نكتب بالفعل الفصل التالي في قصة النجاح هذا، نحن نجعل هذه السلسلة كهربائية حتى يكون لدى G مستقبل خالٍ من الانبعاثات، ما يجعل رمزنا دليلًا على المستقبل".

وتلعب العلامة التجارية الفرعية "G" دورًا رئيسيًا في إعادة التنظيم الاستراتيجي في "مرسيدس- بنز"، وتركز إعادة التنظيم هذه على تجربة فاخرة مقنعة تكون كهربائية ومستدامة مدفوعة بالبرمجيات.

بدأ التشغيل الجديد لـ"الفئة- G" بأعلى مستوياته في صيف 2018، سواء كانت على الطريق أو خارجه ومهما كانت ظروف التشغيل، فإن السيارة على الطرق الوعرة تثير الإعجاب بأدائها وأنظمة المساعدة المتطورة والتعامل المتميز والسلامة، وفي الوقت نفسه، يعمل نظام التعليق الجديد، وبرامج القيادة "DYNAMIC SELECT"، و"G-Mode".

وتوفر شركة مرسيدس، نظام "الهايبرد"، لتشجيع السيارات الكهربائية، إضافة إلى توفير المحركات على الطرازات المختلة من سيارات "GLA" و"GLS"، لمحاولة الوصول إلى العديد من المستهلكين، إضافة إلى توافر أنظمة التكنولوجيا ومساعدة السائق التي أصبحت تلعب دورًا كبيرًا في تيسير قيادة السيارات.

وتنتج الشركة سيارة "EQC"، والتي تعد أول سيارة كهربائية بالكامل يتمّ دمجها في الإنتاج الجاري في مصنع مرسيدس، ويتمّ إنتاجها هناك على خط إنتاج سيارات الصالون نفسه و"الفئة C" إضافة إلى "GLC" و"GLC كوبيه".