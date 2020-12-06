70 مليار جنيه تكلفة المرحلة الأولى لمترو الهرم بـ17 محطة

أكد الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنه سيجري إغلاق شارع الهرم جزئيا، لمدة 5 سنوات، مشيرا إلى أن الخط الرابع للمترو بشارع الهرم سيرتبط بباقي خطوط مترو الأنفاق، موضحا أن وزارة النقل عازمة على تنفيذ جميع مشروعات الأنفاق في ظل جائحة كورونا، لتخفيف الضغط المروري بالقاهرة الكبرى، وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وقال والي، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه حاليا بيتم دراسة جميع المنشآت على جانبي المترو لمسافة 30 مترا قبل بدء العمل، مؤكدا أن هناك لجنة تعمل على تقليص مدة الخمس سنوات لتنفيذ الخط الرابع، موضحا أن جميع القطارات التي ستعمل بالخط الرابع ستكون مكيفة.

وأشار والي، إلى أن المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو بشارع الهرم ستمتد بطول 19 كم، وتشمل 17 محطة بتكلفة إجمالية 70 مليار جنيه، تمولها مؤسسة "جايكا" اليابانية، ومنها مبلغ 1.2 مليار دولار في صورة قرض ميسر مقدم من هيئة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا"، مؤكدا أن مترو الهرم سينفذ على الطريقة الأوروبية، وسيقدم خدمات ممتازة لجميع أهالي الهرم بصفة خاصة والمصريين بصفة عامة.

ونوه رئيس القومية للأنفاق، إلى أن مشروعات الأنفاق التي يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية لم ولن تتأثر بجائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة تتم في مواقع العمل، للحفاظ على العاملين والمهندسين والفنيين، مؤكدا أن الخط الرابع للمترو سيربط مدينة 6 أكتوبر بمنطقة وسط البلد ثم شارع الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة، ويتم تنفيذ هذا الخط على مرحلتين، وهما المرحلة الأولى التي تمتد من "حدود أكتوبر- ميدان الرماية - الهرم - الملك الصالح عمرو بن العاص"، ويمتد مسارها من المحطة التبادلية "حدائق الأشجار" على حدود مدينة 6 أكتوبر ثم يعبر أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولًا إلى محطة عمرو بن العاص نهاية المرحلة الأولى، وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

وأوضح والي، أن المرحلة الثانية من مترو الهرم تبلغ طولها 23 كم، وتشمل 20 محطة، وتبدأ من محطة عمرو بن العاص ليصل إلى منطقة الورشة شرق الطريق الدائري وشمال مصر السويس الصحراوي، وسيتم الانتهاء منه بالكامل خلال عام 2024.