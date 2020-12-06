محافظ الدقهلية يوجه بتوفير طرف صناعي لطالب فقد ذراعه في حادث قطار

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بالمتابعة والاطمئنان على حالة علي محمد عيسي، الطالب بالثانوية الأزهرية من قرية الكفر الجديد بمركز ميت سلسيل، المصاب في حادث قطار ويخضع للعلاج بمستشفى الطوارئ.

وأمر مختار بالتنسيق مع المجتمع المدني، لتوفير أطراف صناعية وصرف راتب شهري له، وتوفير العلاج اللازم.

وزار الدكتور طارق عبد الباسط، مدير إدارة العلاقات العامة بديوان عام المحافظة، الطالب بمستشفى الطوارئ بالمنصورة، والذي أصيب في حادث سقوط من القطار منذ يومين، مما أدى إلى بتر ذراعه، وذلك للاطمئنان على حالته الصحية ونقل له تحيات وتمنيات المحافظ واهتمامه البالغ بمتابعة حالته الصحية، والعمل على تلبية مطالبه واحتياجاته.

ووجه المحافظ، بمنح الطالب المصاب راتبا شهريا نظرا لظروفه، موجها للدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بديوان عام المحافظة للتنسيق مع المجتمع المدني لسرعة توفير أطراف صناعية للطالب المصاب، وكذا متابعته الدائمة بتوفير العلاج اللازم وتلبية كافة متطلبات حالته الصحية.

وأكد المحافظ في بيان، تقديم أوجه الدعم والرعاية لكافة الفئات المستحقة للمساندة من أبناء الدقهلية، مشيرا إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها تبذل الجهود الكبيرة لرعاية الحالات الإنسانية، بالتعاون والتنسيق المستمر مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بهدف تقديم الرعاية لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع هذه الفئات في مقدمة الأولويات.

يذكر أن قطار " المطرية - المنصورة" بمحافظة الدقهلية، قد تسبب مساء يوم الأربعاء الماضي في إصابة الشاب علي محمد علي، طالب بالثانوية الأزهرية، من قرية "الكفر الجديد " مركز ميت سلسيل، ببتر في الذراعين حال سقوطه من القطار عند محاولته الركوب إلا أن القطار تحرك قبل أن يتمكن من الركوب به، وجرى نقله إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة للعلاج، وما يزال تحت العلاج بالمستشفى إلى الآن.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بوقوع حادث في القطار المتجه إلى مدينة المطرية، وإصابة شاب بناحية ميت مرجا سلسيل مركز الجمالية.

انتقلت مباحث مركز شرطة الجمالية إلي مكان الحادث، وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة المدعو على محمد على إبراهيم عيسي، 16 سنة، طالب بالصف الثالث الثانوي ومقيم الكفر الجديد ميت سلسيل، ركوب القطار المتجه من المطرية إلى المنصورة نتج عنه إصابته ببتر بالذراعين واشتباه كسر بالجمجمة.