الدقهلية تعقم 699 مقرا انتخابيا استعدادا لـ"إعادة النواب"

استعدت محافظة الدقهلية لإجراء جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب ضمن محافظات المرحلة الثانية، وذلك بتجهيز مقار اللجان الانتخابية بالمراكز المدن والأحياء والقرى لانطلاق جولة الإعادة للمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية 7 و8 ديسمبر الجاري، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بضرورة استعدادات المحافظات لإجراء انتخابات جولة الإعادة والتي تجرى في 13 محافظة من بينها الدقهلية.

وتابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جهود وإجراءات الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في إعداد وتجهيز مقار اللجان الانتخابية بنطاق المحافظة، حيث تجرى على قدم وساق الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة وخاصة ما يتعلق بأعمال التطهير والتعقيم لمقار اللجان، حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ كل الإجراءات المطلوبة بمقار اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة، ضمانا لسير العملية الانتخابية في سهولة ويسر وإتمامها على أكمل وجه.

وشدد المحافظ على ضرورة تنظيم المقاعد ووضع علامات التباعد بين الناخبين لمنع التزاحم، والاهتمام بنظافة دورات المياه، وتركيب المظلات داخل فناء اللجان الانتخابية، بالإضافة إلى توفير سيارات الإسعاف فى محيط اللجان ، وتوفير أماكن للشرطة المدنية والقوات المسلحة لتأمين سير الانتخابات.

ووجه بضرورة تواجد الأطقم الطبية و الطب الوقائي داخل جميع اللجان، وتوفير المستلزمات الوقائية ، وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية لتحقيق السلامة للمواطنين.

وتجري جولة الإعادة علي جميع المقاعد الفردية المخصصة لمحافظة الدقهلية، وعددهم 21 مقعد في 10 دوائر انتخابية، بعد أن انتهت الجولة الأولي دون أن يتمكن أي مرشح من الحصول علي الأغلبية المطلقة التي تؤهله للفوز بالانتخابات

يذكر أنه جري تجهيز 699 مركز انتخابيا على مستوى المحافظة وبهم 1426 لجنة انتخابية فرعية، ويحق التصويت لنحو 4 مليون و352 ألف 87 ناخبا من أبناء الدقهلية مقيدين في قاعدة البيانات، في انتخابات مجلس النواب.