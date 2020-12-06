التعليم: الامتحانات في مواعيدها وسنعزل الطالب المصاب بكورونا

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات مصر، وضع الرتوش النهائية استعدادا لامتحانات الترم الأول، والمنتظر أن تبدأ فى 23 يناير المقبل، فى ظل جائحة كورونا، من حيث تجهيز اللجان الامتحانية وتعقيمها وتوفير أدوات التعقيم والتطهير والكمامات الطبية داخل اللجان، إضافة إلى توفير أجهزة حرارية لقياس درجة حرارة الطلاب، ومراقبو الامتحانات قبل السماح لهم بدخول اللجان.

ووضعت وزارة التربية والتعليم، خطة محكمة للتعامل مع أي طالب يظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا أثناء تأديته الامتحانات، تمثلت في إعادة قياس درجة حرارته مرة أخرى، وحال ثبوت الأعراض وإصابته بالفيروس يعزل في غرفة العزل باللجنة الامتحانية، ويتم تأجيل امتحاناته للدور الثانى ويحاسب بنفس درجات الفرصة الأولى أو الدور الأول، ويتم التواصل مع ولي الأمر لاستلامه.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، لـ"الوطن"، إن جميع الامتحانات سواء النقل أو الشهادات بمختلف مراحل التعليم ستعقد في مواعيدها المحددة.

وأشار إلى أن الوزارة لديها خطط عديدة لتوفير جميع الأجواء المناسبة لإراحة الطلاب داخل اللجان، في ظل انتشار جائحة كورونا، موضحا أن جميع اللجان الامتحانية سيتم تعقيمها بشكل دوري، للحد من انتشار الفيروس، وذلك في حال حدوث موجة ثانية من كورونا.

وأضاف مجاهد أن العام الدراسي الجديد يسير بصورة ممتازة تزامنا مع بداية الأسبوع الثامن من بداية الدراسة، منوها إلى أن الحديث عن غلق المدارس بسبب جائحة كورونا غير صحيح.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على حماية الطلاب ومستقبلهم التعليمي، وجميع العاملين بوزارة التربية والتعليم يعملون من أجل نجاح هذا العام الاستثنائي رغم كل التحديات والصعوبات.

وتابع أنه سيتم تقليل أعداد الطلاب داخل اللجنة الواحدة لتحقيق التباعد الاجتماعي، إضافة إلى تعقيم وتطهير المقاعد الخشبية وفصول اللجان الامتحانية قبل بدء الامتحانات، لتوفير الحماية والأمن والسلامة للطلاب والقائمين على الامتحانات.