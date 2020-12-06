صناع الخير وبنك القاهرة يفتتحان قرية سمطا بحري بدشنا بعد إعادة إعمارها

تنظم مؤسسة صناع الخير وبنك القاهرة وروتاري قصر النيل، غدا الإثنين، احتفالية خاصة بقرية سمطا بحري بمحافظة قنا بمناسبة الانتهاء من إعادة إعمار عدد من المنازل المتهالكة بها وتزويد عدد من الأهالي بمشروعات تنموية صغيرة تناسب بيئتهم وتدريبهم عليها وتوفير مقومات نجاح مشروعاتهم الصغيرة.

يحضر الاحتفالية الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وعدد من قيادات المحافظة وقيادات بنك القاهرة وقيادات صناع الخير للتنمية.

وأكد مصطفي زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير، أن الاحتفالية تجسد باكورة التعاون بين صناع الخير وبنك القاهرة بهدف تنمية وإعادة إعمار القرى الأشد احتياجا بتوجيه من السيدة الوزيرة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأضاف زمزم أن الاحتفالية سوف تشهد تسليم مفاتيح المنازل المتهالكة لأهالي غير قادرين بالقرية بعد أن تم إعادة إعمار 18 منزلا ضمن مبادرة حياة كريمة وقامت صناع الخير وبنك القاهرة بإعادة إعمار باقي المنازل وعددها 12 منزلا حيث تم إعادة إعمارها ورفع كفاءتها بترميم الجدران، وعمل أسقف وتركيب باب وشباك وسيراميك الأرضيات وعمل سباكة للحمام والمطبخ وعمل دهانات بالإضافة إلى إنشاء 18 خزان صرف صحي ليستفيد منه 18 منزلا بالقرية فضلا عن أنه سيتم تنظيم قافلة طبية للكشف على عيون الأهالي داخل القرية.

وأشار زمزم إلى أن الاحتفالية سوف تتضمن أيضا تسليم 30 مركب صيد وكامل أدوات الصيد لـ 30 أسرة من صغار الصيادين بالقرية وتسليمهم شهادات اجتياز دورة التدريب على أساليب الصيد الحديثة وافتتاح ثلاجة حفظ الأسماك بالقرية والتي أقامتها صناع الخير بهدف توفير مقومات نجاح مشروع حرفة الصيد للأهالي ودعمهم في امتهان الحرفة بأحدث الأدوات بما يوفر لهم دخل أفضل الجديد بالذكر أن صناع الخير أطلقت مبادرة إنسانية رائدة لتطوير وإعادة إعمار القرى الأشد احتياج ونجحت في الانتهاء من تنمية وتطوير قرية دار السلام مركز يوسف الصديق بالفيوم، وكذلك قرية السدح تخليدا لذكري الاقتصادي محسن عادل وجارٍ التخطيط للانتهاء من إعادة تنمية وتطوير 15 قرية أخرى فى عدد من المحافظات.