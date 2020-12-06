وزير النقل و"التراس" يبحثان إعادة تأهيل 200 عربة درجة ثالثة

اجتمع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، مع الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في مجال الوحدات المتحركة.

يأتي اللقاء في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميق وتوطين التصنيع المحلي في مجال النقل حيث تم مناقشة مشروع إعادة تأهيل و تحسين 200 عربة درجة ثالثة للركاب، حيث تمّ الانتهاء من إعادة تأهيل 91 عربة.

وأكّد الوزير ضرورة الانتهاء من هذا المشروع للمساهمة في تحسين الخدمة المقدمة للركاب، لافتاً إلى أن الوزارة تسير في مجال عربات الركاب في اتجاهين متوازيين الأول يتمثل في شراء عربات وقطارات جديدة والثاني تطوير وتحسين الأسطول الحالي.

وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة الانتهاء من كافة إجراءات التقييم الفني والمالي لصفقة 6 قطارات نوم الجديدة، خاصة مع احتياج هيئة السكك الحديدية لتدعيم أسطولها من هذه القطارات لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، مشيرًا إلى أهمية العمل على توطين صناعة النقل في مصر لهذه النوعية من القطارات عن طريق التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع ممثلة في مصنع سيماف و كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وأكّد الجانبان على ضرورة الالتزام بتسليم عربات توليد القوى الكهربائية (100عربة) وفقاً للجدول الزمني المحددوسرعة البدء في تصنيع وتوريد 75 عربة نقل غلال والانتهاء من الاجراءات الخاصة بالبدء في تصنيع وتوريد 160 عربة كشف قلاب وذلك لاهتمام الوزارة بالعمل على زيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية، لتخفيف الأعباء على الطرق، وزيادة العوائد المالية لهيئة السكك الحديدية.

ولفت الوزير إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بتطوير منظومة النقل في مصر ودعم هذا القطاع الحيوي وهو ماكان له أثرا ايجابيا في تقدم تصنيف مصر في مجالات النقل المختلفة وفقا لمؤشر التنافسية الدولية، مشيداً بحرص القيادة السياسية على ضرورة توطين صناعة النقل في مصر لتدعيم منظومة السكك الحديدية، لما له من انعكاس ايجابي علي الإقتصاد المصري.

ونوه إلى مراعاة أعلى المواصفات الفنية العالمية ومواكبة أحدث أنواع التكنولوجيا بما يساهم في تطور منظومة السكك الحديدية وتحسين الخدمة المقدمة للركاب.

من جهته، أكد الفريق عبدالمنعم التراس تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة الجهود الجارية للتحول من التجميع إلى التصنيع وتوطين صناعة النقل في مصر بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، مشدداً على مراعاة أعلي المواصفات الفنية والتكنولوجيات الحديثة في التصنيع، بما يسهم في التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضح أنَّ الهيئة العربية للتصنيع تضع كل إمكانياتها التصنيعية لتلبية الطلب المتزايد من إحتياجات وزارة النقل، مشيرًا إلى الإمكانات الكبيرة للهيئة العربية للتصنيع والخبرة الكبيرة في تنفيذ عربات ومتطلبات السكك الحديدية بشكل فني متميز.