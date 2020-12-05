وزير النقل ينهي زيارته للغربية ويعود إلى القاهرة

أنهى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، زيارته لمحافظة الغربية، وعاد إلى مقر الوزارة في القاهرة.

وتفقد وزير النقل طريق طنطا - السنطة - زفتى الحر، والذي تحت الإنشاء، وكان مقرر تفقد توسعة الطريق الزراعي الإسكندرية - القاهرة، بنطاق طنطا وكفر الزيات، وأيضًا نفق الدلجمون، والذي يشهد أعمال تطوير منذ شهر تقريبًا، وذلك بعد تفقده أعمال تطوير وتوسعة الطريق الزراعي الإسكندرية - القاهرة، بنطاق محافظة المنوفية.

في وقت سابق، قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن نسبة التزام المواطنين المصريين بارتداء الكمامة في وسائل النقل تصل إلى 90%.

وأكد "الوزير"، خلال لقائه اليوم، أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن الوزارة حريصة على تطبيق الإجراءات الاحترازاية، وتطهير كامل ودوري لشبابيك التذاكر بكل المحطات، ومناطق تردد المواطنين مثل الأرصفة وغيرها.

وأشار وزير النقل إلى أن هناك التزاما كبيرا من جانب المواطنين بتلك الإجراءات، وأوضح أن النسبة المتبقية عائدة لمواطنين لديهم مشكلات مع استخدام الكمامات، لكن مسئولي المحطات يصرون على إعطاء المواطنين كمامة حال عدم توافرها لديهم.

وفيما يتعلق بسائقي القطارات والمترو، قال الوزير إنهم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، لكنه أكد أنه بعد انتهاء السائقين من العمل يتم إلزامهم بالمرور على مراكز تعقيم وتطهير داخل المحطات.

وأضاف: "نحاول تطبيق التباعد في القطارات، لكنه أمر صعب، ننقل مليون راكب يوميا، لو ركبنا 50% سيكون من الصعب تطبيقها، لكنا حريصون على لبس الكمامات، والتطهير".

وتابع: "أماكن مبيت المهندسين في المشروعات يتم تطهيرها بشكل دوري ودائم، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على العمالة يتم بشكل حاسم، وفتحنا في كل المشروعات نقاط طبية، كما وفرنا سيارات إسعاف بكل المشروعات.