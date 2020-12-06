6 خطوات لاسترجاع كارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع المفقود

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أنه في حالة فقد كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء مسبق الدفع لا بد من اتباع بعض الخطوات التالية:

- التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

- صورة من العداد موضح بها رقم العداد.

- صورة من بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع عليها.

وبالنسبة للمستأجر

- تحرير محضر فقد كارت الشحن بقسم الشرطة التابع له.

- تقديم صورة من التوكيل والأصل للاطلاع.

- تقديم عقد الإيجار موثق عن مدة الإيجار.

وبعد استكمال تلك الإجراءات ودفع قيمة الكارت الجديد طبقاً للرسوم المقررة بالشركة يتم استخراج كارت جديد وتفعيله فى نفس اليوم.

مميزات استعمال عدادات الكهرباء مسبقة الدفع

ـ الدقة العالية في حساب الطاقة المستهلكة.

ـ عودة الثقة المتبادلة بين المواطنين وشركات التوزيع نتيجة انعدام الشكوى من دقة أداء الكشافين والمحصلين.

ـ الحد بين المشاكل بين المالك والمستأجر.

ـ القدرة على حساب الطاقة بنظام الشرائح.

ـ العداد يتيح للمشترك مراقبة الاستهلاك وترشيده (قيمة وكمية).