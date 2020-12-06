"عوض الله" مديرا للمدرسة النووية بالضبعة

أعلن عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأحد، تعيين محمد محمد عوض الله مديرا جديدا للمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة، بعد اختياره بالتنسيق بين مديرية تعليم مطروح والإدارة العامة للتعليم الفني بوزارة التربية والتعليم من خلال المسابقة التي تم الإعلان عنها.

واجتمع "سلامة" و"عوض الله"، اليوم، في ديوان عام مديرية التربية والتعليم بمطروح.

ووجه وكيل الوزارة إلى مدير المدرسة النووية، بالتحلي بالجدية والالتزام وتقدير المسئولية مع بداية عمله في قيادة المدرسة النووية ومعالجة السلبيات الموجودة بها بحكمة وروية وهدوء وفي إطار مؤسسي منضبط وذلك لضمان تطوير العملية التعليمية وتفعيل التدريبات العملية.

وأكد مدير المدرسة النووية أن هذا الصرح التعليمي المتميز يلقي الاهتمام والعناية من القيادة السياسية، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ويتم رصد مسار الدراسة بها من جميع الدوائر الشعبية والإعلامية على مستوي الجمهورية نظرها لتفردها النوعي باعتبارها المدرسة الأولي في الشرق الأوسط المتخصصة في مجال الطاقة النووية.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت حاجتها لشغل وظائف ضمن أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة بمحافظة مطروح.

وفتحت الوزارة، باب التقدم إلكترونيا عبر موقعها الرسمي، وتقدم إليها العديد من الراغبين، وشكلت الوزارة، لجنة رسمية فحصت ملفات جميع المتقدمين، لشغل الوظائف بالمدرسة النووية ومنها مدير مدرسة ومعلمين في بعض التخصصات التي تحتاجها، وأجريت لجميع المتقدمين الذين انطبقت عليهم الشروط مقابلات واختبارات، انتهت بتعيين "عوض الله" مديرا للمدرسة النووية.

جدير بالذكر أن المدرسة الثانوية النووية تعمل بنظام الخمس سنوات دراسية، ويوجد بها حتى الآن أربعة صفوف دراسية من الأول وحتى الرابع، وهى بنظام الداخلي دراسة وإقامة وإعاشة في فندق، وجهز على أعلى مستوى من الإمكانات، كما يوجد بها معامل وورش وملعب كرة قدم قانوني وصالة ألعاب رياضية، وأنشأت لتخريج كوادر فنية للعمل في المشروع القومي للطاقة النووية.