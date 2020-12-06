صور.. نقل قاطني العشوائيات الخطرة إلى مساكن بديلة برأس غارب

انتهت أجهزة مجلس مدينة رأس غارب برئاسة اللواء إيهاب رأفت، من إجراءات نقل وتسكين المستحقين من قاطني منطقة الخطورة الداهمة لمنطقة مساكن بديل العشوائيات حي الروضة، وتوصيل لهم عدادات كهرباء ومياه وغاز.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد البنداري وكيل أول الوزارة سكرتير عام المحافظة، واللواء هشام الطويل سكرتير عام المساعد نيابة عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وسلم اللواء محمد البنداري سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، العقود لـ134 مواطن مستحق بعد تصديق اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر عليها، وسط فرحة من المواطنين باستلام البلوكات المخصصة لهم بمنطقة بديل العشوائيات وقامت الأجهزة المعنية بتوصل عدادات الكهرباء َوالمياه والغاز.

وأشار اللواء إيهاب رافت رئيس مدينة راس غارب ان عملية نقل وتسكين المواطنين تمت في هدوء ووسط فرحة من المواطنين باستلام البلوكات المخصصة لهم بمنطقة بديل العشوائيات (حي الروضة)، حيث قامت الوحدة المحلية للمدينة بتوفير سيارات لنقل الاثاثات والامتعه الخاصة بالمواطنين مع تواجد قيادات من الشرطة المدنية والحماية المدنية ومرفق الإسعاف.

وأشار رأفت في تصريح صحفي بأنه تم التنسيق مع ادارة التموين و توفير كافة متطلبات المواطنين بمنطقة الروضه من سلع غذائية وتموينية وفتح منفذ لبيع سلع غذائية ومنفذ لبيع الخضراوات وتوفير سيارة يوميا بانابيب الغاز وكذلك توفير الخبو يوميا بالمنطقه، مشيرا إلى التنسيق مع قسم المرور بتوفير خط سير سيارات السرفيس لنقل المواطنين من منطقة بديل العشوائيات الى وسط المدينه والعوده