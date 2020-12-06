فيديو.. فيلم تسجيلي عن "مبادرة الاستثمار في مقدمي الخدمة الطبية"

عرض مؤتمر حفل تخرج الدفعة الأولى من البرامج التدريبية "T2T-CSRT" بالتعاون مع كلية الطب في جامعة هارفارد الأمريكية فيلم تسجيلي عن "مبادرة الاستثمار في مقدمي الخدمة الطبية".

وجاء في الفيلم التسجيلي، كلمة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، التي قالت: "علشان تراسل مستشفيات، جامعات، وتجيب لنفسك فرصة تدريب لمدة شهر كل سنة ده شيء إيجابي، وهاتلي الفرصة دي وأنا اللي هدفع تمنها كوزارة صحة، ودي تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي قالي منذ حوالي شهر خليكي طموحة مع أولادك، عاوزة نعمل حزمة من المزايا للأطباء، ومفيش حاجة اسمها مبنى فيها بني آدم هو اللي هيقدم الخدمة".

وتابع التقرير، أنه من الدعم الكبير من القيادة السياسية والإيمان الراسخ لوزارة الصحة والسكان بمحورية دور مقدم الخدمة الطبية في المنظومة الصحية تشكل حجر الأساس الذي انطلقت منه المبادرة الرئاسية لدعم الاستثمار في مقدمي الخدمة الطبية والتدريب داخل وخارج مصر بهدف الارتقاء بأداء الأطقم الطبية المصرية والوصول بها لأعلى المستويات العالمية من الحرفية والتأهيل.

هدف طموح حملته معها وزيرة الصحة المصرية قاصدة أقدم وأعرق الجامعات الأمريكية، وأنه على مدار 7 أشهر قليلة تلقى طلاب البرامج التدريبية حماسهم من جهة وإيمان مدربيهم والقائمين على البرنامج بقيمة المشروع من جهة أخري هم الدافع وراء استمرار التدريب دون توقف حتي في ظل جائحة فيروس كورونا، ومثل العالم كله تم البدء في التدريب الأونلاين وعن طريق الإنترنت بتعلم الطلبة، ولكن التدريب المهني ما زال موجود والعمليات لم تتوقف.