ضبط لحوم فاسدة بمحلات جزارة وتحرير 69 مخالفة لمخابز بلدية بالمنيا

أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا، ضبط 65 كيلو جرام من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومجهولة المصدر قبل تداولها في الأسواق بـ6 مراكز.

أوضح الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطرى أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية حررت 13 محضرا لمحلات جزارة مخالفة بـ6 مراكز ( المنيا – مغاغة – ملوي – بنى مزار – سمالوط – ديرمواس)، بإجمالي 65.650 كيلو جرام لحوم، منها 9.150 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و56.500 كيلو جرام لحوم صالحة تم ذبحها خارج المجازر الحكومية، مشيراً إلى أنه تم مصادرة جميع المضبوطات وفقا للإجراءات القانونية والضوابط المتبعة.

علي جانب أخر واصلت مديرية التموين، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية لرصد المخالفات وتحقيق الانضباط على السلع التموينية والمواد الغذائية ، وذلك خلال المرور على المخابزالبلدية والأسواق، للتأكد من جودة المعروض من المنتجات على المواطنيين.

وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 69 مخالفة تموينية منها 42مخالفة فى مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت ما بين ( إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- توقف بدون عذر-عدم وجود سجلات- قضايا متنوعة أخرى) و25 مخالفة فى مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (عدم وجود شهادة صحية - غش تجارى –مجهولة المصدر - تجار تموينيين - ذبح خارج المجازر الحكومية- عدم الإعلان عن الأسعار - بدون تراخيص -قضايا اخرى متنوعة )، بالإضافة إلى قضيتين فى مجال المواد البترولية.

وشدد اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، على استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة وللوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم ، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والتأكد من صلاحية المعروض، منها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري.