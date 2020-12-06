10 ضوابط لـ"التعليم" لحماية التلاميذ والمعلمين من الأمطار بالمدارس

أعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط جديدة لحماية التلاميذ والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية من الأمطار داخل المدارس، وذلك تزامنا مع قرب بداية فصل الشتاء وسقوط الأمطار والسيول والتقلبات الجوية.

وأكدت الوزترة أنها تعمل على توفير الحماية والسلامة للطلاب وحفاظا على سير العملية التعليمية بالمدارس، وجميع الضوابط تتم بالتنسيق مع جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن منح طلاب المدارس إجازات خلال فترة سقوط الأمطار أو سوء الأحوال الجوية أو السيول، مسؤولية المحافظين حسب ظروف كل محافظة، كما أن إغلاق المدارس وقت تساقط الأمطار يرجع لقرار المحافظ وليس وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين الوزارة وجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية عن طريق غرفة العمليات المركزية، للتأكد من انتظام الدراسة وعدم وجود أى معوقات تؤثر على سير الدراسة بالمدارس.

وأكد شوقى، لـ"الوطن"، أن العام الدراسي الجديد يسير بشكل طبيعي ومنضبط بجميع مدارس الجمهورية، لافتا إلى أن غرفة العمليات لم ترصد أي شكاوى على مدار سير الدراسة منذ أسبوعها الأول فى 17 أكتوبر الماضي، موضحا أن مجموعات التقوية أصبحت البديل الشرعي والمناسب للدروس الخصوصية.

وترصد "الوطن"، تفاصيل الضوابط الجديدة التى أعدتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لحماية الطلاب من الأمطار والسيول بالمدارس، وهي كالتالي:

1- توعية التلاميذ بمخاطر الأمطار وإحكام غلق النوافذ فى الفصول.

2- عدم تواجد التلاميذ فى أماكن مرتفعة.

3- الابتعاد عن أماكن تجمع المياه وخروجهم ونزولهم من الطوابق العلوية بشكل منتظم مع تفعيل المتابعة اليومية وتواجد المعلمين مع التلاميذ والابتعاد عن أسلاك الكهرباء.

4- فصل التيار الكهربائى عن جميع الفصول حال سقوط المطر وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات تماما.

5- التأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير مآخذ التيار الكهربى التالفة ومراجعة زجاج النوافذ والأبواب والأسوار والسلالم.

6- مراجعة جميع وصلات الكهرباء وتغطية الأسلاك بواسطة مسؤول الصيانة بالمدرسة.

7- التنبيه على المدارس بضرورة التأكد من نظافة أسطح المدارس وعدم وجود أى مخلفات أو رواكد عليها وتسليك مسالك المطر.

8- عدم ترك التلاميذ بالفناء أو خارج الفصول وقت سقوط الأمطار.

9- تقديم فقرات ونصائح للتلاميذ من خلال الإذاعة المدرسية بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة فى الشوارع خلال سقوط الأمطار حرصا على حياتهم أو تعرضهم لصعق الكهرباء.

10- قيام الإذاعة المدرسية بدورها لتوعية المجتمع المدرسى بكيفية التعامل مع الأمطار، وكيفية تجنب المخاطر خصوصا فى الأماكن ذات الطبيعة الخاصة كالقرى، وعدم العبث بمياه الأمطار خوفا من وجود أي خطر تحتها سواء كانت كهرباء أو بيارات وبالوعات مفتوحة.