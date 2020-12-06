تسليم شهادات لأوائل الخريجين المصريين من جامعة هارفارد

اختُتم حفل تخرج الدفعة الأولى من البرامج التدريبية T2T - CSRT بالتعاون مع كلية الطب - جامعة هارڤارد الأمريكية، بتسليم الشهادات إلى الطلبة الخريجين.

وسلم الشهادات كل من وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، ووزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلى جانب وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، والتقط الخريجون صورًا للشهادات برفقة الوزراء.

يأتى ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بالتعليم الطبي المهني المستمر وفي إطار البروتوكول الموقع بين مصر ممثلة في وزارة الصحة والسكان وكلية طب جامعة هارفارد الأمريكية لأول مرة في تاريخ مصر.

وتهدف الوزارة لتدريب الكوادر البشرية للنهوض بمنظومة التعليم المهنية، ويشارك في الحفل، "أجاي سينج" مساعد عميد كلية طب هارفارد للدراسات العليا، "د. جورج دالى" – عميد كلية الطب جامعة هارفارد، "د. ديفيد روبرتس" – عميد التعليم الخارجي بكلية الطب جامعة هارفارد، "د. جيرمى ريتشاردز" – مدير برنامج تدريب المدربين (T2T)، "د. كينيث كريستوفر" – مدير برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية (CSRT)، "د. يوسف فرج" – مساعد مدير برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية (CSRT).