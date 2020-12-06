"خرزة زرقا".. هدية العندليب وملك العود لـ"شريهان" إعجابا بـ"خفتها"

قبل أن تكمل السنوات الـ 9 من عمرها، لم تستطع الصغيرة أن تتمالك نفسها وبدأت تتمايل بجسدها على نغمات شقيقها عازف الجيتار عمر خورشيد، وتخطف قلبي العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، وملك العود فريد الأطرش، اللذان كان يجلسان ويقومان بالغناء، ليتفاعلا مع الأميرة الصغيرة التي ترقص مثل الفراشة، دون أن يعلم أيا منهم، أن الجميلة شريهان، ستصبح نجمة كبيرة و أيقونة للاستعراض في عالم الفن.

"سلسلة يتدلى منها عين بخرزة زرقاء"، قام عبدالحليم حافظ، بنزعها من رقبته، ليضعها بيديه على جسد الصغيرة شريهان، التي ولدت في مثل هذا اليوم 6 ديسمبر، إعجابًا بها وبـ"خفتها".

ذهبت الصغيرة شريهان بصحبة والدتها إلى لبنان، لحضور حفل يقيمه شقيقها الفنان عمر خورشيد بمناسبة عيد ميلاده، وكان يتواجد عدد من النجوم أبرزهم وردة وبليغ حمدي، وفريد الأطرش وعبدالحليم حافظ، حسب تصريحات شريهان خلال لقاء تليفزيوني، "عمر كان بيعزف في عيد ميلاده، وعبدالحليم وفريد قاعدين مربعين وبيغنوا، وأنا بدأت أرقص".

"عبدالحيم بكى، وقلع السلسلة بتاعته كان فيها عين زرقاء وحطها في رقبتي"، حسب شريهان "فريد قال لعبدالحليم، أنا مش لابس حاجة عشان أديهالها، يعني إنت بس اللي بتحب البنوتة دي، وتاني يوم بعتلي هدية عين بخرزة زرقاء برضه".

"يعني عندي اتنين خرزة زرقاء، واحدة من عبدالحليم، والتانية من فريد، لسه محتفظة بيهم لغاية دلوقتي"، كلمات قالتها الفنانة شريهان باعتزاز "أخدت ثقة في نفسي وبرقص على مزيكا وعندي أذن موسيقية".

كما سبق ورقصت شريهان وهى طفلة أمام كوكب الشرق أم كلثوم، في حفل زفاف شقيقها عمر خورشيد "كان موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب يضع كرافتة أو إسكارف على رقبته، أخذته منه أم كلثوم، وربطته لي وطلبت مني الرقص، وبدأ الحضور في التصفيق من بينهم عبدالحليم، وبعدها أجلستني على قدميها وأعطتني قطعة شيكولاتة".