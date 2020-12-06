ضبط 14 ألف مخالفة دوائية وتشميع مخزن غير مرخص بالشرقية

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، ومفتشي الصيدلة بالإدارة الصحية بصان الحجر، بالتنسيق مع الرقابة التموينية والتجارية بالشرقية، حملة مشتركة لمداهمة إحدي مخازن الأدوية غير المرخصة بمدينة صان الحجر، بعد ورود معلومات تفيد قيامه بفتح أبوابه للجمهور، والإتجار في الأدوية والمستلزمات الطبية بالمخالفة للقانون.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تحت إشراف السيد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وفي إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية، بالمرور المكثف على المنشآت الدوائية، وإحكام الرقابة على سوق الدواء، وضبط المخالف منها، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 14115 (قرص/عبوة/وحدة/زجاجة)، وتمثلت المضبوطات المخالفة في أدوية ومستلزمات طبية متنوعة بدون فواتير داخل مكان غير مرخص، بالإضافة إلى ضبط أدوية منتهية الصلاحية، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المخالفات المضبوطة، وتم تحريز المضبوطات، وتم تشميع المخزن غير المرخص بكامل محتوياته، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفات، منها محضر مزاولة المنشأة لنشاط الصيدلة بدون إستصدار ترخيص لذلك، بمركز شرطة صان الحجر.

وأكد "مسعود" علي إستمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية المعنية بالمديرية علي مختلف المنشآت بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدما الشكر والتقدير لجميع فريق العمل المشارك في الحملة، على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.