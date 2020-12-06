300 جنيه للمتسبب في تأخير المترو.. أبرز غرامات مخالفات المواطنين

تفرض الحكومة غرامات في المجالات الحياتية المختلفة والتي تستهدف تقويم المخالفين، فضلا عن استغلال تلك المبالغ في تطوير المنشآت الحكومية، وتقديم خدمة أفضل.

وترصد "الوطن" في التقرير التالي الغرامات التي تفرضها الحكومة المصرية على المخالفين والمتأخرين في سداد بعض المستحقات، أو مخالفة القوانين.

عقوبة عدم التصويت في الانتخابات

حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية غرامة 500 جنيها على من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ويتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.

عقوبة عدم وضع الملصق الإلكتروني

ووفق مصادر أمنية، بعد انتهاء مهلة تركيب الملصق الإلكتروني، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال المتخلفين عن تركيب الملصق، بتوقيع غرامات مالية عليهم تصل إلى 8 آلاف جنيه، مع سحب التراخيص لحين تركيب الملصق.

غرامات مترو الأنفاق

توجد أكمنة ثابتة ومتحركة لمتابعة المواطنين، والتزامهم بالإجراءات الاحترازية، حيث لن يسمح لأي مواطن بالدخول دون كمامة، وفق تصريحات سابقة لأحمد عبدالهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق.

وتقع غرامة مالية قدرها 4 آلاف جنيه على المخالفين، ويوجد منافذ موجودة داخل المترو يوجد بها كمامات، سعر الواحدة 3 جنيهات.

وتفرض غرامات أخرى يتم تطبيقها كالآتي:

التدخين داخل مترو الأنفاق أو ركوب الرجال لعربات السيدات خلال الساعات المقررة، يتم تطبيق غرامة 30 جنيهًا، وغرامة 50 جنيهًا لمخالفي السفر بدون تذكرة، أو استخدام تذكرة تم استخدامها من قبل.

وتفرض غرامة 100 جنيهًا ضد الباعة المتجولين داخل المترو، أو التسول، وكذلك إساءة استعمال أدوات ومعدات المحطات، فضلا عن غرامة تقدر بـ 300 جنيها ضد المتسببين في تأخير القطارات للدقيقة بالنسبة للأفراد، و400 جنيها بالنسبة للشركات، فضلا عن دفع قيمة الأضرار الناتجة، ويتم تحديدها من قبل إدارة المترو.

غرامات في سكك حديد مصر

وتفرض سكك حديد مصر عدد من الغرامات على المخالفين خلال ركوب القطارات، ومنها غرامة تقدر بنحو 50 جنيه قي حالة ركوب القطارات الروسية الجديدة.

ويعاقب القانون من يقومون بشراء تذاكر السفر بقصد بيعها بغرامة لا تتجاوز الـ 20 ألف جنيه، وقد تصل للحبس لمدة عام.

غرامة عدم ارتداء الكمامة

والأمر لا يقتصر على مترو الأنفاق فقط، لكنه يمتد إلى وسائل النقل الجماعي، والمصالح الحكومية، وكذلك المولات التجارية، وغيرها من الأماكن التي تشهد ازدحاما من المترددين عليها.

التأخر في سداد أقساط وحدات الإسكان الاجتماعي

وفي حالة التأخير عن سداد أي دفعة أو قسط عن ميعاد الاستحقاق، يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد، إضافة إلى 2% + 0.5% مصاريف إدارية من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، مع تحميل المخصص له الوحدة المصاريف القضائية والمصرفية الناتجة عن التأخير.

كما يتم توقيع غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه وتصل للحبس لمدة عام، في حالة إثبات استغلال وحدات الإسكان الاجتماعي للتأجير أو البيع، فضلا عن سحب الوحدة من المالك.