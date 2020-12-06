السيطرة على حريق مخزن أدوية بالعاشر من رمضان (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية على حريق نشب بمخزن أدوية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد.

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بنشوب حريق في مخزن أدوية، بعمارة سكنية بالمجاورة 38 بمدينة العاشر من رمضان.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الحماية المدنية، بإشراف العميد محمد عدلي، مدير الحماية، وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وأسفر الحريق عن التهام محتويات المخزن.

وتمكنت القوات من إخماد النيران وتم تحرير محضر بالواقعة.

وفي السياق نفسه، لقى طفلان شقيقان مصرعهما، فيما أصيب شقيقهما باختناق، إثر حريق نشب في منزلهم بقرية نبتيت التابعة لمركز مشتول السوق.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة مشتول السوق بلاغا بنشوب حريق في منزل بقرية نبتيت التابعة لدائرة المركز ووجود ضحايا.

وانتقلت قوة من الحماية المدنية بإشراف العميد محمد عدلي مدير الحماية إلى موقع الحادث، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على النيران.

وتبين نشوب النيران في المنزل بسبب ماس كهربائي وأسفر الحريق عن وفاة طفلين اختناقا، فيما أصيب شقيقهما الثالث باختناق، وتمكنت القوات من إخماد النيران ونقل المصاب إلى المستشفى. وجرى التحفظ على جثتي الطفلين بالمشرحة.

وتبين من التحريات الأولية، أن الأطفال كانوا بمفردهم في المنزل حيث توجه والدهم إلى عمله، وذهبت الأم لشراء بعض احتياجات المنزل، وأثناء تواجد الأطفال اندلع الحريق.