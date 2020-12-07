بتوجيه ومتابعة رئاسية.. "شروق" من استغاثة على فيس بوك لعلاج ثقب القلب

أيام قليلة فصلت بين استغاثة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من أب مكلوم، فشل في علاج ابنته صاحبة الست سنوات، من ثقبين في القلب، في ظل سماعه لصرخاتها ومعانتها ما بين الحين والآخر، وبين تلقيها العلاج والرعاية تحت إشراف طبي كامل بالمستشفى الجامعي ببني سويف، عقب استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستغاثة الأب، وتوجيهه بعلاج الطفلة.

والد الطفلة ويدعى مصطفى محمد شمردن، والذي قال "لم أتخيل سرعة الاستجابة، وتدخل الرئيس الإنسان عبدالفتاح السيسي شخصيا لعلاج ابنتي، صاحبة الـ6 أعوام، بالصف الأول الابتدائي، والتي تعاني من ثقبين بالقلب، ما يؤثر على تنفسها الطبيعي، إذ أنه بعد ساعات قليلة من نشر البوست على على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ناشدت خلاله المسؤولين بالتدخل لعلاج ابنتي، لعدم قدرتي ماديا على علاجها، الا وكانت استجاب الرئيس لعلاجها على نفقة الدولة حاضرة بسرعة، حتى تم احتجاز بنتي في المستشفى وقبل نهاية الأسبوع سيتم إجراء عملية لها."وتابع : " لم يتأخر أحد عن بنتي من المحافظ ورئيس الجامعة او عميد كلية الطب ووكيل وزارة الصحة، ومدير المستشفى الجامعي، الكل يقف بجوارنا وابنتي بخير".

وقال الدكتور عاطف مرسي، عميد كلية الطب بجامعة بني سويف، إن حالة الطفلة شروق مصطفى محمد شمردن، التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة علاجها على نفقة الدولة استجابة لإسرتها، إذ تعاني من ثقبين بالقلب، مستقرة للغاية، وتخضع للعلاج بالمستشفى الجامعي، وتحت الاحتجاز بقسم القلب في المستشفى، وخصعت لكونسلتو من أطباء القلب وجراحة القلب، لتحديد الإجراء العلاجي المناسب لها.

محافظ بني سويف بدوره توجه إلى الطفلة في المستشفى للاطمئنان على حالتها الصحية، والتأكد من توافر كافة أوجه الرعاية والدعم للطفلة، والتي كانت مثار الاهتمام والرعاية على كافة المستويات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وسلم المحافظ هدية للطفلة شروق، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإدخال السرور على قلبها ودعما وتشجيعا لها، ناقلا لها سؤال الرئيس عنها، واطمئنانه على حالتها الصحية، ودعواته لها بالشفاء العاجل، وأن يُطمئن عليها أسرتها.وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالتواصل الدائم والتنسيق مع إدارة مستشفى جامعة بني سويف، للمتابعة المستمرة للوضع الصحي للطفلة والتواصل مع أسرتها والعمل على توفير كافة سبل الرعاية والاهتمام لهم، حتى إجراء العملية وتماثلها للشفاء.وأثنى محافظ بني سويف على الرعاية المقدمة لها بالمستشفى الجامعي، معربا عن تقديره للطاقم الطبي والتمريض والخدمة الطبية المميزة، مؤكدا على أن المستشفى الجامعي ركيزة أساسية في المنظومة الصحية التي تقدم خدمة طبية هامة لأهالينا في بني سويف.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه، بعلاج الطفلة شروق مصطفى محمد شمردل على نفقة الدولة، استجابة لأسرتها، إذ تعاني الطفلة التي تبلغ من العمر 6 سنوات، من ثقبين في القلب منذ ولادتها، ما تسبب في عدم انتظام التنفس، فضلا عن عدم قدرة أسرتها على توفير العلاج اللازم لها.

وأمر الرئيس السيسي، بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للطفلة شروق على الفور، حتى تعود البسمة لها ولأسرتها، وتتمكن من ممارسة حياتها بصورة طبييعية، إذ جرى تحويل الطفلة إلى مستشفى جامعة بني سويف، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.