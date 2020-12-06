تسمم 5 طالبات بجامعة جنوب الوادي بعد تناولهن وجبة فاسدة

أصيبت 5 طالبات بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادي، مساء اليوم الأحد، بتسمم غذائي بعد تناولهن وجبة فاسدة من كافيتريا كلية الصيدلة بجامعة جنوب الوادي بقنا.

وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بإصابة كل من سارة.ع، وريم. ر، وريم، ع، ودنيا. ع، وروان.ع، بتسمم غذائي بعد تناولهم وجبة بكافتيريا كلية الصيدلة بجامعة جنوب الوادي.

تم نقل المصابات إلى مستشفى الطلبة ثم تحويلهن لمستشفى المرزوقي بالجامعة، لتلقي العلاج اللازم في مثل هذه الحالات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولي التحقيقات.