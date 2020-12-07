"أبوالغيط": ما حدث في 2011 مأساة.. والقدرة الاقتصادية الأمريكية تضمحل

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن إقليم الشرق الأوسط يعيش أكثر من مأساة، رافضًا تسميه ما حدث في المنطقة خلال عام 2011 بـ"الربيع العربي".

ولفت إلى أن منظومة الأمم المتحدة لدول غرب آسيا أصدرت تقريرًا أشارت فيه إلى أن الخسائر الاقتصادية في ليبيا خلال الـ9 سنوات الماضية وصلت إلى 500 مليار دولار، وإذا استمرت الخسائر لمدة 5 سنوات أخرى ستصل لتريليون دولار.

وأضاف "أبوالغيط"، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على شاشة قناة "القاهرة والناس"، ويقدمه الإعلامي خيري رمضان، أن العالم يشهد صورة جديدة، حيث تبذغ الصين، كما أن روسيا تعود لتأثيرها وقدرتها، والاتحاد الأوروبي يضعف نسبيًا بخروج بريطانيا، والقدرة الأمريكية الاقتصادية تضمحل مقارنة بالآخرين، وتتموضع عسكريًا بشكل جديد في شرق آسيا لمواجهة الصين.

وأشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "هزت" النظام الدولي ما بعد عام انتهاء الحرب العالمية الثانية 1945، حيث كانت القدرة الاقتصادية للولايات المتحدة حينها 50% من الإنتاج الاقتصادي العالمي، وحاليًا لا تتجاوز 22 أو 23%، ما يدل على وجود وضع جديد، وهو ما يحدث أيضا في الشرق الأوسط.

وأكد أن مأساة المنطقة بعد 2011 يرجع لعدة عناصر، منها الركود الذي شهدته المنطقة العربية مقارنة بباقي الأنحاء، حيث صعدت مجموعة دول في جنوب شرق آسيا وكونت النمور الآسيوية، إضافة للاتحاد الأوروبي وأمريكا.

ولفت إلى أن من بين هذه العناصر تصرفات القادة، ضاربًا مثال بغزو العراق للكويت بوحشية وبدوافع ومبررات لا معنى لها، مؤكدًا أنه تحدث في مذكراته عن تحفظاته على الحكومات العربية قبل 2011.

وأكد أن حالة الغضب والضيق التي شهدته المنطقة استغله الغرب في بناء موقف يضغط به على هذا الإقليم، والحديث بأن إسرائيل والقضية الفلسطينية باتت ليست من ضمن أولوياتنا، لافتًا إلى أن الإسلام السياسي خدع الإدارة الأمريكية زاعماً أنه تيار وسطي، ويجب عليها تغيير موقفها من تركيا سريعًا.