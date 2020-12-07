طوابير بلجان قرى المرشحين في "إعادة النواب" بالدقهلية

شهدت قرى المرشحين في محافظة الدقهلية إقبالا كبيرا من المواطنين، اليوم، للتصويت في انتخابات الإعادة لمجلس النواب وتصدرت النساء وكبار السن، المشهد وظهرت طوابير أمام مقار اللجان الانتخابية.

في دائرة دكرنس، خرجت أعداد كبيرة من أهالي "بني عبيد" لتأييد المرشح الدكتور مكرم رضوان، الذي فقد شقيقه الدكتور هرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد، قبل أيام من التصويت، وتجمع الأهالي أمام اللجان فيما يشبه الاحتفال.

كما خرج المواطنون بكثافة في قري بني عبيد لمؤازرة أشرف أبو العلا، وركز المرشح وليد فرعون علي أهالي مدينة دكرنس، وشهدت لجان "كفر الوكالة" مركز شربين خروج الأهالي لتأييد ابن قريتهم نصحي البسنديلي، وفي شربين دعا أشرف الحصي قري خط البحر للمشاركة فيما ركز شوفي عبد العليم علي قرى مركز دكرنس، من أجل حصد أكبر عدد من الأصوات.

ويتنافس في جولة الإعادة 42 مرشحا علي 21 مقعدا بمجلس النواب وهي جميع المقاعد الفريدة المخصصة لمحافظة الدقهلية، حيث لم يتمكن أي مرشح من المرشحين من الحصول على الأغلبية المطلقة التي تؤهله للفوز بالمقعد.

وجري تجهيز 699 مركزا انتخابيا على مستوى المحافظة يضم 1426 لجنة انتخابية فرعية، ويحق التصويت لنحو 4 ملايين و352 ألف 87 ناخبا من أبناء الدقهلية مقيدين في قاعدة البيانات، في انتخابات مجلس النواب.

وفي سياق متصل أعلنت محافظة الدقهلية عن إنهاء كافة الاستعدادات اللازمة وخاصة ما يتعلق بأعمال التطهير والتعقيم لمقار اللجان، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ كافة الاجراءات المطلوبة بمقار اللجان الانتخابية علي مستوى المحافظة، ضمانا لسير العملية الانتخابية فى سهولة ويسر وإتمامها على أكمل وجه

ووضع علامات التباعد بين الناخبين لمنع التزاحم ، والاهتمام بنظافة دورات المياه ، وتركيب المظلات داخل فناء اللجان الانتخابية ، هذا بالإضافة إلى توفير سيارات الإسعاف فى محيط اللجان ، وتوفير أماكن للشرطة المدنية والقوات المسلحة لتأمين سير الانتخابات، وتواجد الأطقم الطبية و الطب الوقائي داخل جميع اللجان ، وتوفير المستلزمات الوقائية ، وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية لتحقيق السلامة للمواطنين.